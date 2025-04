Mollicone alla presentazione del 6 Italia Green Film Festival

MolliconeROMA – Mercoledì 30 aprile, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione del 6° Italia Green Film Festival. Messaggio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.Sono previsti nell’occasione i saluti del presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo Mollicone alla presentazione del 6° Italia Green Film Festival L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - Mollicone alla presentazione del 6° Italia Green Film Festival FedericoROMA – Mercoledì 30 aprile, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà ladel 6°. Messaggio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.Sono previsti nell’occasione i saluti del presidente della Commissione Cultura, Federico. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolodel 6°L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Le mani sulla storia – Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia”, presentazione con Mulè - Giorgio MulèROMA – Martedì 18 marzo, alle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del libro “Le mani sulla storia – Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia”, Giuseppe Gargani intervistato da Daniele Morgera, prefazione di Andrea Covotta. Intervengono il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, Sabino Cassese, Fabrizio Cicchitto, Anna Finocchiaro, Nello Rossi, Valerio Spigarelli. 🔗lopinionista.it

Presentazione del libro "Piccoli primitivi. Scienza e studio dell'infanzia nell’Italia liberale" - La Società Italiana di Storia della Scienza (SISS) è lieta di annunciare il terzo appuntamento del ciclo di presentazioni di libri Pagine di Storia della Scienza, che si terrà giovedì 13 marzo 2025. Sarà presentato il libro "Piccoli primitivi. Scienza e studio dell'infanzia nell’Italia liberale"... 🔗firenzetoday.it

L’Italia dei conservatori: oggi a Roma la presentazione del nuovo libro di Francesco Giubilei - Oggi, martedì primo aprile, alle ore 18, nella solenne cornice della Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind a Roma (Piazza Colonna 366), la Fondazione Alleanza nazionale, in collaborazione con la casa editrice Giubilei Regnani e il Secolo d’Italia, accende i riflettori su una parola che ha radici antiche e un presente più che mai vivo: conservatorismo. Presentazione del libro “L’Italia dei conservatori” L’occasione è la presentazione del nuovo libro di Francesco Giubilei, «L’Italia dei conservatori. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Expo Osaka, Mollicone: Il Padiglione Italia gia' considerato fra i migliori; Le iene presentano: Inside: Serena Mollicone, non è ancora finita; Mollicone, la strage e i giudici: guai a ripetizione per Meloni; Importante visita istituzionale al Presepe Vivente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mollicone alla presentazione del 6° Italia Green Film Festival - ROMA - Mercoledì 30 aprile, alle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione del 6° Italia Green ... 🔗lopinionista.it

Mollicone e la nuova nascita in Peppa Pig, Di Pietro in ‘missione’ nei Palazzi romani: le pillole del giorno - Peppa Pig, giovedì 6 marzo su Rai Yoyo ... per il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Già, perché il meloniano nel 2022 aveva attaccato duramente il popolare ... 🔗msn.com

Mollicone a Expo 2025 Osaka, 'grazie al lavoro di tutti' - Lo ha detto all'ANSA Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, all'inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. 🔗ansa.it