Moggi giustifica Conte | Ho letto questo su di lui sui giornali ma c’è una ragione dietro il suo sfogo! Lo ha imparato da noi alla Juve

Moggi evidenzia cosa ha spinto Conte a sfogarsi prima e dopo la sfida contro il Monza: le sue parole rievocano il passato alla JuveTUTTOmercatoWEB ha intervistato Luciano Moggi, che svela il motivo dello sfogo di Antonio Conte a Napoli prima e dopo la sfida contro il Monza. Nel suo intervento, l’ex DG della Juve rievoca il passato bianconero con le seguenti parole.PAROLE – «Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. Lui ha imparato da noi che bisogna dare un obiettivo alle squadre. E quindi Conte ha sentito il dovere di svegliare una squadra. Ha proposto ai calciatori degli obiettivi. Sa perfettamente che il pubblico di Napoli è sportivo, ma ha detto determinate cose per svegliare la squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita». . 🔗 Juventusnews24.com - Moggi giustifica Conte: «Ho letto questo su di lui sui giornali, ma c’è una ragione dietro il suo sfogo! Lo ha imparato da noi alla Juve» evidenzia cosa ha spintoa sfogarsi prima e dopo la sfida contro il Monza: le sue parole rievocano il passatoTUTTOmercatoWEB ha intervistato Luciano, che svela il motivo dellodi Antonioa Napoli prima e dopo la sfida contro il Monza. Nel suo intervento, l’ex DG dellarievoca il passato bianconero con le seguenti parole.PAROLE – «Hotutti isulle dichiarazioni diipotizzare l’addio. Lui hada noi che bisogna dare un obiettivo alle squadre. E quindiha sentito il dovere di svegliare una squadra. Ha proposto ai calciatori degli obiettivi. Sa perfettamente che il pubblico di Napoli è sportivo, ma ha detto determinate cose per svegliare la squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita». . 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moggi spiazza tutti: «Scudetto? Ho l’impressione che il pareggio contro l’Inter sia stato decisivo per assegnare il titolo a Conte» - di RedazioneMoggi, l’ex dirigente sportivo parla della lotta Scudetto tra Inter e Napoli: le sue dichiarazioni Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, ha recentemente espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il suo parere sulla lotta al titolo in Serie A, focalizzandosi in particolare sul pareggio tra Inter e Napoli. Secondo Moggi, questo risultato potrebbe aver significativamente avvantaggiato il Napoli nella corsa allo Scudetto. 🔗internews24.com

Marchetti spiega cosa ti spinge a fare Conte: “Ho visto gente che per lui si faceva le punture” - L'ex portiere ha raccontato quel che non si vede del lavoro svolto dal tecnico e di come abbia la capacità di entrare nella testa dei calciatori. "È uno che ti spreme e lì si apre un altro discorso… ma in un anno o due ti trasforma la squadra".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Piano di riarmo, Conte: “Ho apprezzato il no di Schlein, premessa per impostare alternativa. Ma Pd troppo plurale, serve chiarimento” - “Ho apprezzato molto la posizione di Schlein quando ha detto no a questo piano di riarmo, è una buona premessa per impostare un progetto di alternativa al Governo Meloni da parte di forze progressiste. Sicuramente la politica estera sarà un pilastro fondamentale per un’alternativa di Governo, perché se ci dobbiamo ritrovare con una alternativa che segue la Meloni e sottoscrive la politica estera disastrosa che fa Meloni…che alternativa puoi presentare agli italiani se voti come Meloni per un’escalation militare?”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moggi giustifica Conte: «C'è una ragione per il suo sfogo»; Scandalo Moggi, tutte le intercettazioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'OPINIONE - Moggi: "Tra il Napoli e Conte c’è pieno accordo, De Laurentiis non ha replicato" - Ospite della rubrica quotidiana di TMW 'A tu per tu' ha parlato l'ex dirigente calcistico Luciano Moggi, una vita alla Juventus ma anche trascorsi tra Napoli e Toro. Ha detto a tal proposito Moggi: “H ... 🔗napolimagazine.com

Conte, macché Juventus. Moggi: "Ha già deciso dove allenerà la prossima stagione" - Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha svelato il futuro del mister salentino Antonio Conte. 🔗msn.com

Moggi: "Conte alla Juventus? E' un capitolo chiuso" - Luciano Moggi, ospite di Juventibus, ha commentato le ultime dichiarazioni di Antonio Conte che stanno facendo molto discutere. Ecco le sue parole in merito: "Penso che Conte potrebbe ... 🔗tuttojuve.com