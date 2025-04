Modena vs Reggiana | le probabili formazioni

Modena vs Reggiana si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.Modena VS Reggiana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini sono reduci da una grande vittoria ottenuta a Bari, la quarta nelle ultime cinque giornate. La salvezza è già stata ottenuta, ed ora la squadra di Mandelli può giocarsi con tranquillità le proprie chance playoff verso il quale si sta adfacciando.I granata hanno ottenuto una importantissima vittoria su una diretta concorrente per la salvezza come il Cittadella. Tre punti che risollevato il morale della squadra di Dionigi, ma la situazione resta comunque complicata.

