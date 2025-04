Modena domina Athletics Bologna | vittoria schiacciante in Serie A

Athletics Bologna2Modena8Athletics Bo: Lanciatore Perdomo (perdente).Paganelli Mo. Lanciatori Calero (Vincente), Martinelli. EscuderoModena: Vasquez, Ferri, Guevara (Angelotti), Russo dh, Moronta (Vecchi), Pompilio, Martinez, Cirilli, Lambertini.Punti: Bo 000 200 000 P.2, Bv.5 -- Mo 211 301 000 Pu.8, Bv.14Gara Due. Punteggio pieno con due meritate vittorie nel debutto gialloblu in Serie A col Bologna. I ragazzi di Pisano in grande giornata galvanizzati dalla sofferta vittoria in gara uno, non hanno lasciato nulla al caso. Prendono subito in mano la gara pomeridiana, contro un Athletics che ha accusato il colpo mattutino. Subito a 1000 i gialloblu sono padroni del match da inizio alla fine, con i locali che soffrono ma non entrano in partita. Valide dopo valide Modena non perdona con punti ad ogni attacco, su tutti la grande forma di bomber Russo (foto), 4 le valide su 5 turni con 3 punti a casa. 🔗 Sport.quotidiano.net - Modena domina Athletics Bologna: vittoria schiacciante in Serie A Bo: Lanciatore Perdomo (perdente).Paganelli Mo. Lanciatori Calero (Vincente), Martinelli. Escudero: Vasquez, Ferri, Guevara (Angelotti), Russo dh, Moronta (Vecchi), Pompilio, Martinez, Cirilli, Lambertini.Punti: Bo 000 200 000 P.2, Bv.5 -- Mo 211 301 000 Pu.8, Bv.14Gara Due. Punteggio pieno con due meritate vittorie nel debutto gialloblu inA col. I ragazzi di Pisano in grande giornata galvanizzati dalla soffertain gara uno, non hanno lasciato nulla al caso. Prendono subito in mano la gara pomeridiana, contro unche ha accusato il colpo mattutino. Subito a 1000 i gialloblu sono padroni del match da inizio alla fine, con i locali che soffrono ma non entrano in partita. Valide dopo validenon perdona con punti ad ogni attacco, su tutti la grande forma di bomber Russo (foto), 4 le valide su 5 turni con 3 punti a casa. 🔗 Sport.quotidiano.net

Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto - La grande avventura della nuova Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese dell'Athletics. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano, dei coach Malagoli, Duarte, Righi, del pitching coach Burguillos, i gialloblù escono allo scoperto. Pronti alla battaglia per un sogno mai nascosto di un campionato da grandi protagonisti. Cinque i team rivali di Modena: Athletics Bologna, New Rimini, Godo Ravenna, Pedrera Rimini, Fiorentina.

Penta Modena domina President Bologna nella serie C maschile - PENTA MODENA18PRESIDENT BOLOGNA 4(5-2 7-0 5-2 1-0) PENTA MODENA: Bertesi, Montante 2, Montecchi, Cojacetto 3, Rametta 2, Torri 1, , Melloni 1, Andrè 2, Gavioli, Testini 1, Righetti 2, Stefani 3, Cantiello, Bouichichane 1; all.: Selmi. PRESIDENT BOLOGNA: Savino, Sgarzi, Ciaccio, Fantuzzi, Lollini, Benazzi 1, Barovic 3, Grassilli, Mazzacurati, Grandi, Ciarlariello. ARBITRO: Rizza L. NOTE: Ciaccio e Grandi espulsi definitivamente per tripla temporanea.

Athletics Bologna vs Paganelli Modena: Vittoria emozionante nel campionato di A - ATHLETICS 1 PAGANELLI MODENA 2 Athletics Bo lanciatori: Nepoti (lanci 110 ) Giorgi, Errico perdente. Modena. lanciatori: Infante Junior (79 lanci), Campanella, sul monte, poi pitcher Dall' Olio (foto) finale, vincente match (miglior atleta in campo) Punteggio Athletics Bologna 001 000 000 0 punti 1 (valide 6) . Paganelli Modena 000 000 0011 punti 2 (valide 6). Grande prestazione dei ragazzi di Pisano al debutto nel campionato di A.

