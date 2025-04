Moamen Khairy Selim Osman è morto in un infortunio in cantiere a Soresina

Soresina, nel Cremonese, dove un operaio di 35 anni ha perso la vita in un cantiere edile nel primo pomeriggio di martedì 29 aprile. La vittima è Moamen Khairy Selim Osman, cittadino egiziano residente a Coccaglio. Il dramma si è consumato poco prima delle 15 in un.

Colpito alla testa in cantiere, giovane operaio muore sul colpo: chi era la vittima; Tragedia sul lavoro, operaio bresciano di 35 anni muore in un cantiere a Soresina; Lavoratore di 35 anni muore colpito dalla pala di un escavatore al cantiere del supermercato Italmark di Soresina; Infortunio mortale in cantiere a Soresina: deceduto 35enne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moamen Khairy Selim Osman, 35enne…" - Dal territorio, 29 aprile 2025 Un operaio di 35 anni, Mohamed Khairy Selim Osman, è morto oggi intorno alle 14.30 a Soresina, mentre stava lavorando in un cantiere edile nei pressi di un supermercato, ... 🔗informazione.it

Agganciato dalla benna, muore operaio di 35 anni - Tragedia questo pomeriggio, a Soresina, in un cantiere edile di via Biasini. Ha perso la vita un manovratore di mezzi pesanti Moamen Khairy Selim Osman, 35enne, residente a Coccaglio in provincia di B ... 🔗informazione.it