Misuratori di ossigeno per la terapia intensiva del San Donato

Misuratori di ossigeno di ultima generazione per un valore di 4 mila euro. A donarli alla UOC terapia intensiva diretta dalla dr.ssa Raffaella Pavani è Avo, l'Associazione volontari ospedalieri di Arezzo presieduta da Maddalena Conti Redi. Si tratta di Misuratori di ossigeno che vengono.

Zeman sta meglio, lascia la terapia intensiva - AGI - La strada verso la guarigione è ancora lunga, ma dopo più di due settimane di apprensione finalmente arrivano buone notizie su Zdenek Zeman. Questa mattina l'ex allenatore di Roma, Lazio, Foggia e Pescara ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da 17 giorni a causa di un'ischemia cerebrale, ed è stato trasferito nel reparto di medicina riabilitativa. 🔗agi.it

Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: sospetta ischemia cerebrale - Roma, 27 febbraio 2025 – Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma per sospetta ischemia cerebrale. L’ex allenatore di Lazio e Roma, 77 anni, avrebbe accusato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio. Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Già lo scorso ottobre, Zeman era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro. 🔗ilfaroonline.it

Schifani risponde alla Corte dei Conti e rassicura sulla terapia intensiva: "Previsti 571 posti letto, non 720" - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani risponde alla Corte dei Conti sulla nota istruttoria inviata oggi dal presidente della Sezione di controllo Salvatore Pilato relativa ai posti letto in terapia di emergenza nelle strutture del servizio sanitario regionale. Nella lettera di... 🔗palermotoday.it

