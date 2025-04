Mister Movie | Wisteria Lane | Il Ritorno Choc con Nuovi Segreti e Intrighi Inquietanti

Un nuovo progetto ispirato a Desperate Housewives è in sviluppo presso Onyx Collective, con Kerry Washington alla produzione. Preparati a Nuovi Misteri nel quartiere più iconico della TV.

Mister Movie | Joaquin Phoenix e la sua intensità in Beau Is Afraid: l’intervento di Nathan Lane - Joaquin Phoenix è universalmente riconosciuto come uno degli attori più talentuosi e intensi di Hollywood. La sua carriera è costellata di ruoli complessi e profondi, come quello di Commodo ne Il Gladiatore, Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima e il tormentato protagonista di The Master. Tuttavia, il suo ruolo più iconico resta quello di Arthur Fleck in Joker, performance che gli ha garantito l'Oscar nel 2019. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Milly Carlucci svela le novità di Ballando con le Stelle: casting aperto al pubblico, il futuro di Mariotto e un commento sulle coppie Madonia-Bruganelli.

