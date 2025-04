Mister Movie | Thunderbolts | Il Film Marvel che Potrebbe Rilanciare l’Intero Universo?

Con recensioni iniziali stellari, Thunderbolts accende le speranze per il futuro del Marvel Cinematic Universe dopo un periodo difficile. Analizziamo il potenziale.

Un Nuovo Trailer e Poster per Thunderbolts al Super Bowl Il Super Bowl ha regalato agli appassionati del Marvel Cinematic Universe un'anteprima esclusiva del tanto atteso Thunderbolts, con il rilascio del nuovo trailer ufficiale e un poster che anticipano l'arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l'ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025.

Thunderbolts: Perché Zemo NON è nel team? Il regista svela i segreti del film Marvel! Scopri perché il Barone Zemo, membro fondatore nei fumetti, è stato escluso dal film Thunderbolts! Analisi, teorie dei fan e retroscena esclusivi.

Thunderbolts e Toy Story 3: L'Inaspettata Ispirazione Dietro il Nuovo Film Marvel - Curioso di sapere cosa ha ispirato il regista di Thunderbolts? Preparati, perché la risposta potrebbe sorprenderti. Jake Schreier ha rivelato una fonte di ispirazione inaspettata per il suo ultimo film Marvel, un classico dell'animazione che ha toccato il cuore di molti: Toy Story 3. Da Buzz Lightyear ai Thunderbolts: Un Team di Misfits alla Riscossa Sembra strano, vero? Ma Schreier spiega che non si tratta tanto del genere, quanto delle dinamiche di gruppo.

Thunderbolts*, tante scene del trailer non sono nel film! La conferma - All'interno del prossimo film Marvel, Thunderbolts*, sono state eliminate alcune scene presenti nel trailer dal pellicola finale ... 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts: il nuovo film Marvel e le sorprese nei trailer ufficiali - Il film "Thunderbolts" dei Marvel Studios, in uscita domani, suscita interesse per le scene tagliate dai trailer. David Harbour conferma che molte sequenze divertenti non sono state incluse nel montag ... 🔗ecodelcinema.com

Thunderbolts*, tutti i film (e non solo) del MCU da recuperare per essere pronti al nuovo cinecomic Marvel - Thunderbolts* debutta il 30 aprile al cinema: quali film e serie tv del MCU bisogna recuperare per essere pronti al nuovo cinecomic Marvel? Ve lo diciamo noi! 🔗msn.com