Mister Movie | Chipotle lancia la sfida su Roblox | vinci cibo gratis con le carte virtuali!

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Una nuova avventura attende i giocatori di Roblox: Chipotle celebra il Cinco de Mayo con 'Ingredient Quest', mettendo in palio 50.000 premi reali. Scopri come partecipare! 🔗 Mistermovie.it - Mister Movie | Chipotle lancia la sfida su Roblox: vinci cibo gratis con le carte virtuali! Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www..it. Una nuova avventura attende i giocatori dicelebra il Cinco de Mayo con 'Ingredient Quest', mettendo in palio 50.000 premi reali. Scopri come partecipare! 🔗 Mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mister Movie | Ilary Blasi lancia The Couple: dettagli sul regolamento del reality di Canale 5 - In occasione della sua partecipazione come ospite alla finale del Grande Fratello, la nota presentatrice Ilary Blasi ha offerto al pubblico le prime anticipazioni sul suo imminente progetto televisivo, The Couple. Il nuovo reality show debutterà sugli schermi di Canale 5 lunedì 7 aprile, segnando il ritorno della conduttrice alla guida di un format di punta della rete ammiraglia Mediaset. Ulteriori dettagli sono emersi da una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | McDonald’s lancia il Minecraft Happy Meal, la collezione esclusiva per l’uscita del film - McDonald’s ha annunciato una nuova e intrigante collaborazione dedicata ai fan di Minecraft per promuovere l'attesissimo A Minecraft Movie. L'iniziativa, esclusiva per gli Stati Uniti, punta a soddisfare sia gli appassionati adulti che i più piccoli, con un'offerta speciale che unisce cibo e collezionabili a tema. Un Pasto per Grandi e Piccini: Il Minecraft Movie Meal A partire dal 1° aprile 2025, pochi giorni prima del debutto del film nelle sale, McDonald’s introdurrà due diversi pasti ispirati a Minecraft. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | TIM Lancia il Nuovo Spot con Mimì per Promuovere Apple Music e il 5G Ultra - È ufficialmente on air il nuovo spot di TIM dedicato all’offerta Apple Music, con protagonista Mimì, la giovane vincitrice di X Factor 2024. Con la sua voce potente, l'artista guida il pubblico in un viaggio musicale straordinario, esaltato dalle potenzialità del 5G Ultra di TIM. Grazie a Apple Music, la cantante dimostra come la musica possa emozionare e connettere le persone attraverso la tecnologia avanzata dell’operatore telefonico. 🔗mistermovie.it