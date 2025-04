Mister Movie | Buffy Reboot | Sarah Michelle Gellar Ritorna? Anticipazioni Esclusive sulla trama!

Mister Movie | Il Reboot di Buffy l’Ammazzavampiri manterrà un aspetto importante della serie originale - Il reboot pianificato di "Buffy l'Ammazzavampiri" promette di mantenere un aspetto importante della serie originale, con Sarah Michelle Gellar che riprenderà il suo iconico ruolo di Buffy Summers. Questo nuovo progetto, che funzionerà sia come reboot che come sequel, vedrà l'attenzione spostarsi su una nuova cacciatrice, pur mantenendo la presenza ricorrente di Buffy. Il Reboot di "Buffy l'Ammazzavampiri": Un Ritorno alle Origini Il reboot sarà diretto da Chloé Zhao, vincitrice dell'Oscar per "Nomadland", mentre la sceneggiatura sarà affidata a Lilla e Nora Zuckerman, note per "Poker ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Annunciata la data di uscita del reboot di Red Sonja - Signature Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica nel Regno Unito e in Irlanda per il reboot di "Red Sonja", un adattamento live-action basato sul personaggio dei fumetti di spada e stregoneria creato da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith. Questo progetto, in fase di sviluppo presso Millennium Films dal 2015, promette di portare l'iconica guerriera sul grande schermo con una nuova veste. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Morta Michelle Trachtenberg di Buffy L’Ammazzavampiri e Gossip Girl a 39 anni - Una tragica notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione. Michelle Trachtenberg, attrice conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo come Gossip Girl e Buffy l'ammazzavampiri, oltre che per il film Harriet the Spy, è stata trovata senza vita all'età di 39 anni. A dare la notizia è stato il sito americano The Post. Addio a Morta Michelle Trachtenberg, morta nel suo appartamento a New York Il corpo dell'attrice è stato rinvenuto nella mattina di mercoledì 26 febbraio in un lussuoso complesso residenziale nel quartiere di Central Park South, a New York. 🔗mistermovie.it

