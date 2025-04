Misericordia Livorno al via il corso gratuito di primo soccorso | come iscriversi

Misericordia di Livorno ha organizzato un nuovo corso gratuito di primo soccorso rivolto a tutta la cittadinanza. Le lezioni si terranno il 5, 7 e 9 maggio alle 20.30 nella sede in via Verdi 63 e fornirà ai partecipanti nozioni base di Bls e di primo soccorso in materia di shock, ustioni.

