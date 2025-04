miONCO-Dx | il rivoluzionario test del sangue che rileva 12 tipi di tumore prima dei sintomi

sangue potrebbe cambiare radicalmente il futuro della diagnosi precoce del cancro. Si tratta di miONCO-Dx, un innovativo test sviluppato nel Regno Unito da Xgenera in collaborazione con l’Università di Southampton. Analizzando campioni ematici alla ricerca di tracce molecolari, il test è in grado di individuare i segni di 12 diversi tipi di tumore ancora prima che si manifestino i primi sintomi.Come funziona il test miONCO-DxIl funzionamento di miONCO-Dx si basa sull’identificazione dei microRNA (miRNA) associati al cancro. I miRNA sono piccole molecole che agiscono come regolatori genetici: influenzano l’espressione dei geni legandosi all’RNA messaggero (mRNA), che trasporta le istruzioni per la sintesi proteica. Una loro alterazione può contribuire allo sviluppo del cancro o essere un importante segnale della sua presenza. 🔗 Chiccheinformatiche.com - miONCO-Dx: il rivoluzionario test del sangue che rileva 12 tipi di tumore prima dei sintomi Un semplice esame delpotrebbe cambiare radicalmente il futuro della diagnosi precoce del cancro. Si tratta di-Dx, un innovativosviluppato nel Regno Unito da Xgenera in collaborazione con l’Università di Southampton. Analizzando campioni ematici alla ricerca di tracce molecolari, ilè in grado di individuare i segni di 12 diversidiancorache si manifestino i primi.Come funziona il-DxIl funzionamento di-Dx si basa sull’identificazione dei microRNA (miRNA) associati al cancro. I miRNA sono piccole molecole che agiscono come regolatori genetici: influenzano l’espressione dei geni legandosi all’RNA messaggero (mRNA), che trasporta le istruzioni per la sintesi proteica. Una loro alterazione può contribuire allo sviluppo del cancro o essere un importante segnale della sua presenza. 🔗 Chiccheinformatiche.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Test del sangue può escludere rischio demenza fino a 10 anni prima, lo studio - E’ un semplice esame del sangue e può escludere il rischio futuro di sviluppare demenza, tra cui il morbo di Alzheimer. A descriverlo in uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine’ un team di ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma (Svezia), ad altissima presenza italiana: 7 coautori su 12 sono infatti cervelli del Belpaese attualmente attivi […] L'articolo Test del sangue può escludere rischio demenza fino a 10 anni prima, lo studio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Conosci tutti i protagonisti della storia del Napoli? Ecco il test per scoprire se veramente hai il sangue Azzurro - Il Napoli negli ultimi anni ci sta dando grandissime soddisfazioni, nonostante i periodi negativi, perché riesce sempre a entrare nel palinsesto delle scommesse da favorito … L'articolo Conosci tutti i protagonisti della storia del Napoli? Ecco il test per scoprire se veramente hai il sangue Azzurro proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Un test del sangue per la mamma che rivela 1000 malattie genetiche nel feto: la rivoluzione prenatale parte da Napoli - Un test da prelievo di sangue materno che identifica oltre mille malattie genetiche del feto, senza rischi per la gravidanza e con risultati dettagliati già nel primo trimestre. È questa la rivoluzione silenziosa che arriva dal Centro AMES di Napoli, che ha appena pubblicato uno studio pionieristico sulla rivista Genes, proponendo un nuovo approccio al […] 🔗2anews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Test sangue semplice e low cost per diagnosi precoce Parkinson - Messo a punto un test del sangue semplice ed economico per la diagnosi precoce del Parkinson, prima della comparsa dei sintomi: è il risultato di ricercatori dell'Università Ebraica di ... 🔗ansa.it

Test sangue semplice e low cost per diagnosi precoce Parkinson - (upday News) I risultati rivoluzionari sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Aging. Un test del sangue semplice, economico e non invasivo per la diagnosi precoce del morbo di ... 🔗informazione.it

Scoperto un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce del Parkinson. Come funziona - I risultati rivoluzionari sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Aging. Il test è in grado di rilevare alterazioni molecolari nel sangue prima della comparsa dei sintomi clinici ... 🔗informazione.it