Minori aggrediti in stazione denunciati 4 coetanei

Ravenna, 29 aprile 2025 – La Polizia di Stato del Posto Polfer di Ravenna, dopo un'articolata indagine, ha identificato e denunciato quattro ragazzi che nel pomeriggio di lunedì 14 aprile hanno aggredito due minori all'interno della stazione ferroviaria. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando due diciassettenni sono stati presi di mira, per futili motivi, da un gruppo di coetanei che, dopo averli circondati, li hanno colpiti più volte con calci e pugni. Le grida hanno richiamato l'attenzione degli agenti della Polfer che, anche grazie all'ausilio dei poliziotti delle volanti della Questura, hanno prestato le prime cure ai due ragazzi aggrediti e raccolto le prime testimonianze dell'accaduto. Una volta assicurati i due ragazzi alle cure del 118, la Polizia Ferroviaria, grazie alle immagini a circuito chiuso dei sistemi di videosorveglianza presenti sui luoghi teatro dell'aggressione, ha proceduto a una accurata ricostruzione dei fatti da cui è emersa la condotta organizzata dal gruppo degli aggressori i quali, dopo essersi scambiati dei cenni di intesa tra loro, si sono scagliati contro i due ragazzi, cagionandogli lesioni con prognosi di cinque e trenta giorni.

