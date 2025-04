Minorenni aggrediti in stazione a calci e pugni | quattro denunce della Polizia di Stato

Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia ferroviaria di Ravenna quattro ragazzi che nel pomeriggio di lunedì 14 aprile avrebbero aggredito due minori all'interno della stazione ferroviaria. Secondo gli inquirenti i diciassettenni sarebbero stati presi di mira, per futili motivi, da un gruppo di coetanei.

