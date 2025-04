Ministro Israele | Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi | Il Qatar | Progressi nei negoziati per la tregua

Tgcom24.mediaset.it - Ministro Israele: "Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi" | Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Tel Aviv: "All'Aja dovrebbero essere accusati Onu e Unrwa". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele toglie l’elettricità a Gaza alla vigilia dei colloqui di Doha. Hamas: “Ricatto”. Il ministro Smotrich: “Presto nuova guerra intensa” - Non partono nel migliore dei modi i nuovi colloqui a Doha, in Qatar, sul rinnovo del cessate il fuoco a Gaza e il passaggio alla cosiddetta ‘Fase 2’. Israele domenica ha infatti deciso di tagliare le forniture di elettricità nella Striscia, rischiando di peggiorare la già disastrosa crisi umanitaria tra la popolazione. Ai colloqui prenderà parte anche l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, una delegazione israeliana di alto livello, di cui fanno parte il responsabile del governo per la liberazione degli ostaggi, Gal Hirsch, un alto funzionario dello Shin Bet, noto come ‘M’, e il ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il ministro Schillaci e la guerra delle liste d’attesa con le Regioni: «Il problema non è la legge ma chi non la applica» - «La piattaforma di monitoraggio Agenas è attiva e sta raccogliendo dati anche se con livelli di completezza diversi. Alcune Regioni li stanno riportando in modo puntuale e completo, altre sono in fase di adeguamento dei propri sistemi informativi. Emerge un quadro a macchia di leopardo. Ci sono realtà dove i tempi d’attesa si stanno riducendo significativamente: nel Lazio sono aumentate le prestazioni erogate nei tempi di garanzia, passando da un’attesa media di 42 giorni a 9 giorni, in altre persistono criticità importanti. 🔗open.online

Si riaccende la guerra Israele-Hezbollah. Fatah a Hamas: «Lasci Gaza o sarà la fine dei palestinesi» - Il fronte di Gaza si è ormai riaperto da martedì, da oggi sembra invece aver ripreso fuoco anche il fronte nord contro i miliziani di Hezbollah. L’esercito israeliano ha ricominciato a «colpire con forza» il sud del Libano, da dove stamattina secondo l’Idf sarebbero partiti quattro razzi diretti verso la parte settentrionale dello Stato ebraico. Una scintilla che, apparentemente dal nulla, ha spostato il focus delle operazioni militari israeliane. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ministro Israele: 'Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi'; Israele rifiuta tregua di 5 anni con Hamas in cambio di tutti gli ostaggi. Si dimette capo Shin Bet; Scontri tra agenti e familiari degli ostaggi alla Knesset. Netanyahu: Ci prepariamo a nuova guerra - Il piano, per Gaza, proposto dall'Egitto per il vertice della Lega araba avrà una durata compresa fra tre e cinque anni; ISRAELE. Ex ministro ammette: il 7 ottobre fu applicata la direttiva Annibale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ministro Israele: 'Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi' - Il ministro israeliano Ron Dermer, il più stretto collaboratore del premier Benyamin Netanyahu, ha dichiarato questa sera a Gerusalemme che "tra 12 mesi da oggi la guerra del 7 ottobre sarà finita". 🔗ansa.it

Guerra Medio Oriente, Israele respinge la proposta di Hamas per 5 anni di tregua. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, Israele respinge la proposta di Hamas per 5 anni di tregua. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

“Bar ha responsabilità per il 7 ottobre”: la guerra di Netanyahu allo Shin Bet è senza limiti - Benjamin Netanyahu affonda con durezza contro Ronen Bar, direttore del servizio d’intelligence interna (Shin Bet) sul cui licenziamento si è aperta da tempo una crisi costituzionale in Israele, col pr ... 🔗msn.com