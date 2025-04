Minacce con un coltello dopo un litigio sull’autobus denunciato un 77enne

77enne, quest’ultimo originario di Tripoli, che si sono affrontati in un acceso confronto. 🔗 Cataniatoday.it - Minacce con un coltello dopo un litigio sull’autobus, denunciato un 77enne Un diverbio nato per futili motivi su un autobus si è trasformato in un episodio di tensione che ha richiesto l’intervento della polizia. Protagonisti della vicenda due uomini anziani, un 72enne e un, quest’ultimo originario di Tripoli, che si sono affrontati in un acceso confronto. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Minacce con un coltello dopo un litigio sull’autobus, denunciato un 77enne - Un diverbio nato per futili motivi su un autobus si è trasformato in un episodio di tensione che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Protagonisti della vicenda due uomini anziani, un 72enne e un 77enne, quest’ultimo originario di Tripoli, che si sono affrontati in un acceso... 🔗cataniatoday.it

Scattano i Daspo dopo la lite in piazza Lo Sardo: colpi di pietra, minacce con il coltello e agenti aggrediti - La Questura ha emesso i Daspo dopo la lite avvenuta sabato scorso in piazza Lo Sardo. Il provvedimento, firmato dal questore Annino Gargano, riguarda due messinesi protagonisti di gravi episodi di violenza. La ricostruzione di quanto accaduto Al termine di una iniziale colluttazione, nata... 🔗messinatoday.it

"Uso coltello o pistola?": studentessa 'barricata' in casa dopo le minacce dell'ex - "Mi ha minacciato mostrando un coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa, dicendomi poi testuali parole 'devi dirmi tu che cosa devo usare'... io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi". A parlare è una studentessa salernitana di 25... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Minacce con un coltello dopo un litigio sull’autobus, denunciato un 77enne; Il chiarimento finisce male: 70enne minacciato con un coltello; Movida violenta: spunta un coltello durante una lite tra ragazzi; Catania, minaccia con un coltello un conoscente al quale insulta la moglie in autobus: 77enne arrestato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il chiarimento finisce male: 70enne minacciato con un coltello - Non avrebbe digerito le offese e gli insulti rivolti alla moglie da un conoscente al culmine di un litigio in autobus e, per questo, avrebbe voluto chiarire la questione presentandosi nella sua abitaz ... 🔗grandangoloagrigento.it

Prima la lite, poi le minacce armato di coltello: denunciato un 21enne a Portici - A Portici, un 21enne ha minacciato un coetaneo con un coltello. Raggiunto dai carabinieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Sequestrata l’arma. 🔗fanpage.it

Minacce in strada con un coltello nei Paesi Vesuviani - Momenti di tensione nella zona del Granatello, cuore della movida porticese, dove un giovane di 21 anni è denunciato dai Carabinieri per aver minacciato ... 🔗ilfattovesuviano.it