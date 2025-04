Mimì Rea voleva portare Pasolini su Il Napoletano la rivista che parlava di Napoli col pretesto del calcio

Mimì Rea voleva portare Pasolini su “Il Napoletano” la rivista che parlava di Napoli col pretesto del calcio“Ripartenza e ritorno a Nofi, Domenico Rea dell’inedito al già edito” (120 pagine, Edizioni Dante&Descartes), a cura della studiosa reana Annalisa Carbone, è l’ennesima chicca che Don Raimondo Di Maio rilascia al mondo della cultura con la sua Dante& Descartes. Un Rea a 360° gradi che con la sua attività giornalistica varia e molteplice tenta di penetrare il mistero Napoletano affidandosi alle colonne de “Il Napoletano”, una rivista patinata di ispirazione calcistica che è invece un’occasione per parlare di Napoli e del suo destino che Rea voleva cambiare in Europa. Facendo questo con l’apertura della rivista a firme prestigiosissime come Bocca, Bernari, Arpino, Soldati, e tentando anche di ingaggiare a parametro zero l’intellettuale italiano più identitario e antimodernista: quel Pasolini che aveva capito che il consumismo era una tabula rasa di quell’identità contadina ed arcaica che era la vera forza dell’Italia finalmente unita. 🔗 Ilnapolista.it - Mimì Rea voleva portare Pasolini su “Il Napoletano” la rivista che parlava di Napoli col pretesto del calcio Reasu “Il” lachedicoldel“Ripartenza e ritorno a Nofi, Domenico Rea dell’inedito al già edito” (120 pagine, Edizioni Dante&Descartes), a cura della studiosa reana Annalisa Carbone, è l’ennesima chicca che Don Raimondo Di Maio rilascia al mondo della cultura con la sua Dante& Descartes. Un Rea a 360° gradi che con la sua attività giornalistica varia e molteplice tenta di penetrare il misteroaffidandosi alle colonne de “Il”, unapatinata di ispirazione calcistica che è invece un’occasione per parlare die del suo destino che Reacambiare in Europa. Facendo questo con l’apertura dellaa firme prestigiosissime come Bocca, Bernari, Arpino, Soldati, e tentando anche di ingaggiare a parametro zero l’intellettuale italiano più identitario e antimodernista: quelche aveva capito che il consumismo era una tabula rasa di quell’identità contadina ed arcaica che era la vera forza dell’Italia finalmente unita. 🔗 Ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Turista sbarca su un'isola proibita e viene arrestato: voleva portare una bibita gassata a un indigeno - Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24 anni e di cittadinanza statunitense, ha fatto qualcosa che non doveva fare. Mettere piede sull'isola di North Sentinel, nel golfo del Bengala. Il territorio è sorvegliato dalla polizia indiana che proibisce a chiunque di sbarcarci. Nell'area vive la tribù... 🔗europa.today.it

Conti ricorda ancora la malattia della Balti, che a Sanremo voleva portare altro - “Non vengo a fare la malata di cancro, io sono una professionista” diceva solo questa mattina in conferenza stampa Bianca Balti, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Eppure, sembra che il messaggio non sia stato recepito a pieno dal direttore artistico Carlo Conti. Al termine della seconda discesa della top model dalle scale dell’Ariston, il presentatore ha pronunciato le prevedibili parole che forse la Balti pensava di aver scongiurato dopo l‘intervento di stamattina: Devi essere un grande esempio per tante donne, eh? Un esempio forte. 🔗davidemaggio.it

"Li voleva portare in poltrona?": Schlein ammutolita - "La sinistra si lamenta perché i clandestini da espellere trasferiti in Albania sarebbero stati ammanettati perché pericolosi, per sé stessi e gli altri. A parte che erano fascette ai polsi, non ho capito: secondo Schlein e compagni dovevamo portarli lì in poltroncine chiedendogli se volevano scappare?". Lo scrive sui social il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami rispondendo così all'attacco scomposto della sinistra sui migranti ammanettati sbarcati in Albania. 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mimì Rea voleva portare Pasolini su “Il Napoletano” la rivista che parlava di Napoli col pretesto del calcio; “Basta Piedigrotta: vogliamo l’Europa” ristampa di Domenico Rea; Mimì Rea, il calcio e il napoletano che vorrei: «Un napoletano che smetta di fare la macchietta e si apra al mondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti