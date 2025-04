Milly Carlucci si sdoppia a Sognando Ballando | la regina di Rai 1 invita la sua imitatrice Giulia Vecchio

Milly Carlucci e dopo il successo al Gialappa Show, Giulia Vecchio approda nel nuovo varietà Sognando Ballando, ma in che veste? Chi l'avrebbe mai detto? Dopo averla imitata con ironia - e parecchio successo - al GialappaShow, Giulia Vecchio sbarcherà davvero nel regno di Milly Carlucci. E non da spettatrice: l'attrice salirà sul palco di Sognando Ballando, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1, al via il 9 maggio. E a invitarla è stata proprio Milly in persona! Non proprio la stessa reazione avuta da Monica Setta, insomma, che afferma sì di aver gradito la sua imitazione, ma ha comunque sguinzagliato i suoi legali facendo scrivere a Tv8. Sognando Ballando: il varietà che mette in pista. due Milly! Sognando .

SOGNANDO BALLANDO: COME FUNZIONA IL NUOVO SHOW DI RAI1 CON MILLY CARLUCCI - Sognando Ballando è il titolo scelto da Rai e Milly Carlucci per il nuovo show del venerdì sera di Rai1, in onda dal 9 al 30 maggio 2025 per festeggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle. Eh sì, sono passati ben due decenni dal debutto in Italia di un varietà che ha riscritto la storia della televisione nel mondo e ancora oggi è uno dei format più visti e amati in assoluto. In attesa della ventesima edizione, in onda in autunno, la Tv di Stato ha scelto di regalare al pubblico 4 speciali che avranno un doppio scopo: la festa e la scelta dei nuovi maestri. 🔗bubinoblog

SOGNANDO BALLANDO: MILLY CARLUCCI ANNUNCIA CAST E GIURIA DELLO SHOW DI RAI1 - Sognando Ballando con le Stelle è la grande festa che Rai1 e Milly Carlucci stanno preparando per omaggiare i 20 anni di uno degli show più seguiti e amati della tv. La ventesima edizione di Ballando andrà in onda in autunno ma prima – quattro puntate da venerdì 9 maggio – ci sarà una celebrazione tra concorrenti del passato e nuovi maestri. Milly Carlucci ha annunciato che sarà presente “l’inimitabile giuria” ovvero Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. 🔗bubinoblog

Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia cast e giuria - Sognando Ballando con le Stelle si avvicina e il cast comincia a prendere forma. Lo spin off del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, salvo variazioni, dovrebbe andare in onda per quattro puntate da venerdì 9 a venerdì 30 maggio. Questo programma nasce per festeggiare i 20 anni di Ballando con lo scopo di selezionare un nuovo professionista da inserire nel cast prossima edizione. I vip in pista Il talent show, però, sarà arricchito anche dalla presenza di alcuni concorrenti (più o meno) storici. 🔗davidemaggio.it

