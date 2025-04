MillionDay 29 Aprile 2025 | Diretta Estrazioni e Numeri Vincenti di oggi

Estrazioni del MillionDay oggi, 29 Aprile 2025, segui con noi in Diretta i Numeri Vincenti delle Estrazioni delle ore 13:00 e 20:30, comprese le Estrazioni speciali del MillionDay Extra. Scopri subito se sei tra i fortunati vincitori!IndiceEstrazione MillionDay 29 Aprile 2025 – Ore 13:00Estrazione MillionDay EXTRA 29 Aprile 2025 – Ore 13:00Estrazione MillionDay 29 Aprile 2025 – Ore 20:30Estrazione MillionDay EXTRA 29 Aprile 2025 – Ore 20:30Come Funziona il MillionDay?Come Si Vince al MillionDay?Quando Saranno le Prossime Estrazioni MillionDay?FAQ – Domande Frequenti su MillionDayConclusioneEstrazione MillionDay 29 Aprile 2025 – Ore 13:00Ecco la combinazione vincente dell’estrazione MillionDay di oggi alle 13:00:Numeri estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazione MillionDay EXTRA 29 Aprile 2025 – Ore 13:00Scopri anche i Numeri Vincenti dell’estrazione Extra delle 13:00:Numeri estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUILEGGI ANCHE: Estrazioni Lotto 26 Aprile 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazione MillionDay 29 Aprile 2025 – Ore 20:30La seconda estrazione della giornata:Numeri estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazione MillionDay EXTRA 29 Aprile 2025 – Ore 20:30Numeri Vincenti MillionDay Extra delle 20:30:Numeri estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICome Funziona il MillionDay?MillionDay è il gioco che ti permette di vincere fino a 1 milione di euro ogni giorno! Partecipare è semplice:Scegli 5 Numeri da 1 a 55. .com - MillionDay 29 Aprile 2025: Diretta Estrazioni e Numeri Vincenti di oggi Leggi su .com Appuntamento imperdibile con ledel, 29, segui con noi indelledelle ore 13:00 e 20:30, comprese lespeciali delExtra. Scopri subito se sei tra i fortunati vincitori!IndiceEstrazione29– Ore 13:00EstrazioneEXTRA 29– Ore 13:00Estrazione29– Ore 20:30EstrazioneEXTRA 29– Ore 20:30Come Funziona il?Come Si Vince al?Quando Saranno le Prossime?FAQ – Domande Frequenti suConclusioneEstrazione29– Ore 13:00Ecco la combinazione vincente dell’estrazionedialle 13:00:estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazioneEXTRA 29– Ore 13:00Scopri anche idell’estrazione Extra delle 13:00:estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei, aggiorna la pagina CLICCANDO QUILEGGI ANCHE:Lotto 26, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazione29– Ore 20:30La seconda estrazione della giornata:estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazioneEXTRA 29– Ore 20:30Extra delle 20:30:estratti: X-X-X-X-XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICome Funziona ilè il gioco che ti permette di vincere fino a 1 milione di euro ogni giorno! Partecipare è semplice:Scegli 5da 1 a 55.

