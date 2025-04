Milioni di italiani sono molestati dai call center ma la legge non li protegge

leggere i numeri ufficiali sembrerebbe quasi che il Registro stia funzionando: sono 31 Milioni le iscrizioni effettuate fino a oggi. Ma, secondo vari esperti e associazioni di consumatori, risultano essere finte, perché non sono rari i casi in cui lo scudo del Registro viene facilmente bypassato dalle aziende che continuano col telemarketing aggressivo. Panorama.it - Milioni di italiani sono «molestati» dai call center, ma la legge non li protegge Leggi su Panorama.it Chiunque abbia un telefono ha sperimentato la fastidiosa insistenza del telemarketing. Telefonate a qualsiasi ora, numeri sconosciuti che compaiono sul display con proposte commerciali indesiderate recitate da robot o insistite da umani (magari con formule «vantaggiosissime» e incomprensibili), promozioni improbabili e offerte che si moltiplicano, anche quando si è espressamente chiesto la cancellazione dai database. Questo nonostante ormai da tre anni in Italia i cittadini possano chiedere l’iscrizione del proprio numero al Registro delle opposizioni (Rpo) ed evitare – così dovrebbe essere – telefonate indesiderate da parte di aziende. Are i numeri ufficiali sembrerebbe quasi che il Registro stia funzionando:31le iscrizioni effettuate fino a oggi. Ma, secondo vari esperti e associazioni di consumatori, risultano essere finte, perché nonrari i casi in cui lo scudo del Registro viene facilmente bypassato dalle aziende che continuano col telemarketing aggressivo.

