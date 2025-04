Milik rinnova a sorpresa con la Juventus anche se è fuori dal progetto tecnico Gazzetta

Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2027. La notizia arriva – a sorpresa, considerata la travagliata esperienza del polacco in bianconero – da La Gazzetta dello Sport.Leggi anche: Elkann ha pronti per la Juventus 100 milioni di aumento di capitale, in caso saltasse il quarto posto (Tuttosport)L’indiscrezione di Gazzetta su Milik“Prolungamento di contratto a sorpresa in casa Juventus, ma che punta soltanto alla sostenibilità. Arek Milik ha allungato il suo accordo di un anno, spalmando su due stagioni l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026”, si legge sull’edizione online del noto quotidiano.L’estensione dell’accordo, tuttavia, non sembrerebbe avere connotati tecnici. “La scelta della Juventus appare prettamente di natura economico-finanziaria, dal momento che a oggi Milik è completamente fuori dal progetto sportivo. 🔗 Ilnapolista.it - Milik rinnova (a sorpresa) con la Juventus, anche se è fuori dal progetto tecnico (Gazzetta) Arekrinnoverà il suo contratto con lafino al giugno 2027. La notizia arriva – a, considerata la travagliata esperienza del polacco in bianconero – da Ladello Sport.Leggi: Elkann ha pronti per la100 milioni di aumento di capitale, in caso saltasse il quarto posto (Tuttosport)L’indiscrezione disu“Prolungamento di contratto ain casa, ma che punta soltanto alla sostenibilità. Arekha allungato il suo accordo di un anno, spalmando su due stagioni l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026”, si legge sull’edizione online del noto quotidiano.L’estensione dell’accordo, tuttavia, non sembrerebbe avere connotati tecnici. “La scelta dellaappare prettamente di natura economico-finanziaria, dal momento che a oggiè completamentedalsportivo. 🔗 Ilnapolista.it

