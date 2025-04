Milik Juve rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero | tutti i dettagli del prolungamento

Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: i dettagli del prolungamento di contratto Arkadiusz Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come anticipato da Giovanni Albanese tramite un tweet sul suo profilo X. Il prolungamento segna la continuazione dell’avventura bianconera per il numero 14, con dettagli che evidenziano . 🔗 Calcionews24.com - Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: tutti i dettagli del prolungamento in! Ilun: ideldi contratto Arkadiuszha rinnovato il suo contratto con lantus, come anticipato da Giovanni Albanese tramite un tweet sul suo profilo X. Ilsegna la continuazione dell’avventura bianconera per il numero 14, conche evidenziano . 🔗 Calcionews24.com

Milik Juve: quanto percepirà di stipendio l’attaccante dopo il rinnovo con i bianconeri. Cifre e dettagli dopo il prolungamento di contratto - di Redazione JuventusNews24Milik Juve, quanto percepirà l’attaccante bianconero con il nuovo accordo contrattuale? Il giornalista chiarisce il tutto Emergono i primi riscontri anche in merito al nuovo ingaggio che Arkadiusz Milik percepirà alla Juve: secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, ,l’attaccante bianconero guadagnerà emolumenti pari a 1,7,-1,8 a stagione rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti in precedenza. 🔗juventusnews24.com

