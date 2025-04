Milik Juve | quanto percepirà di stipendio l’attaccante dopo il rinnovo con i bianconeri Cifre e dettagli dopo il prolungamento di contratto

Milik Juve, quanto percepirà l'attaccante bianconero con il nuovo accordo contrattuale? Il giornalista chiarisce il tutto Emergono i primi riscontri anche in merito al nuovo ingaggio che Arkadiusz Milik percepirà alla Juve: secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, l'attaccante bianconero guadagnerà emolumenti pari a 1,7-1,8 a stagione rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti in precedenza. PAROLE – «Milik prolunga con la Juventus fino al 2027: guadagnerà da 3,5 milioni netti a 1,7-1,8 a stagione, così potrà andare in prestito (quando starà bene) senza mettere incentivi e abbassando ammortamento».

