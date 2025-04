Milano saluti fascisti al corteo per Ramelli Da una finestra mettono ad alto volume Bella Ciao Tensione e insulti – Il video

Milano, il corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume "Bella Ciao", il canto popolare dedicato alla Resistenza. Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta. Ecco qui il momento ripreso da Local Team. Il momento del "presente" in ricordo di Sergio Ramelli al termine del corteo organizzato a Milano per il 50esimo anniversario dalla sua morte. Il gesto è stato anticipato dalla canzone "Bella Ciao" fatta risuonare dai balconi delle case limitrofe, in segno di protesta al raduno. pic.twitter.comBePiCYvcLA— Local Team (@localteamit) April 29, 2025 «Non sporcate quella bandiera»Il corteo di estrema destra per lo studente del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia era arrivato in via Paladini, dove Sergio Ramelli abitava.

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto per Sergio Ramelli. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, la Procura ha fatto ricorso contro la sentenza: "Propaganda fascista".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

