Milano parte ‘Bella Ciao’ durante i saluti romani per Ramelli | momenti di tensione

Ramelli davanti alla targa di via Paladini a Milano dove il 19enne missino, morto 50 anni fa, è stato aggredito dai militanti di Avanguardia Operaia, è risuonata da una finestra “Bella Ciao”. Immediata la reazione dei manifestanti di estrema destra che hanno iniziato a urlare insulti ai contestatori, prima di lanciare un petardo nel cortile dell’abitazione da cui proveniva la musica. Dopo i saluti romani e la chiamata del presente per Ramelli il corteo si è sciolto dopo qualche momento di agitazione. 🔗 Lapresse.it - Milano, parte ‘Bella Ciao’ durante i saluti romani per Ramelli: momenti di tensione Nel silenzio del rito del ‘Presente’ per Sergiodavanti alla targa di via Paladini adove il 19enne missino, morto 50 anni fa, è stato aggredito dai militanti di Avanguardia Operaia, è risuonata da una finestra “Bella Ciao”. Immediata la reazione dei manifestanti di estrema destra che hanno iniziato a urlare insulti ai contestatori, prima di lanciare un petardo nel cortile dell’abitazione da cui proveniva la musica. Dopo ie la chiamata del presente peril corteo si è sciolto dopo qualche momento di agitazione. 🔗 Lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli: oltre mille fanno il saluto romano. Ma dalle case parte “Bella Ciao” - Milano – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprile oltre un migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945. 🔗ilgiorno.it

Alla Scala di Milano l’orchestra suona Bella Ciao: l’emozionante esibizione per il 25 aprile - Si è chiuso con Bella Ciao (anzi con un bis di Bella Ciao) il concerto andato in scena alla Scala di Milano per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, organizzato dalla sezione Anpi del Piermarini. Delle immagini emozionanti che stanno facendo il giro del web con l’orchestra che intona la canzone che tanto ha fatto discutere in questo 25 aprile di lutto. L'articolo Alla Scala di Milano l’orchestra suona Bella Ciao: l’emozionante esibizione per il 25 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, a Milano il corteo canta e balla "Bella Ciao" - Milano, 25 apr. (askanews) - Da Maurizio Landini, segretario CGIL, che dice "se sapessi cantare la canterei anche due o tre volte"; al corteo che in effetti Bella Ciao a Milano la canta e la balla con la banda al centro di Milano, seguito dalla delegazione del Comune e dal sindaco Beppe Sala: il canto dei partigiani sempre protagonista del 25 aprile. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corteo a Milano per Sergio Ramelli e saluto romano, residenti rispondono con Bella ciao ed esplode il caos; Corteo a Milano per Ramelli, i residenti fanno partire 'Bella Ciao' al raduno dei militanti di estrema destra; Blog | 25 aprile, Bella ciao simbolo di liberazione in tutto il mondo; Il concerto regalato. Bella ciao alla Scala: È la festa di tutti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia