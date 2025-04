Milano in un giro di do | il libro che racconta la musica italiana attraverso i luoghi simbolo della città

Milano IN UN giro DI DO, il nuovo libro di Max Caramani e Daniele Rossignoli che celebra la musica milanese dal cuore della città. Un viaggio nei luoghi della musica milanese Il 6 maggio 2025 esce "Milano in un giro di do", il nuovo libro scritto da Max Caramani .

Il 6 maggio uscirà il libro “MILANO IN UN GIRO DI DO”, di MAX CARAMANI e DANIELE ROSSIGNOLI, che celebra la musica milanese dal cuore della città; Presentazione del libro Milano in un giro di do con ospiti d'eccezione; ‘Milano in un giro di do’, una partitura urbana tra i quartieri e gli artisti milanesi tra gli anni ’60 e ’90; BookCity Milano 2024: una selezione di 10 incontri imperdibili in giro per la città per chi ama l’architettura e il design. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Presentazione del libro "Milano in un giro di do" con ospiti d'eccezione - diventa protagonista assoluta nel libro “Milano in un giro di Do” di Max Caramani e Daniele Rossignoli, edito da Gruppo Santelli. Un viaggio affascinante tra le strade, i locali e gli artisti ... 🔗milanotoday.it

''Milano in un - Uscirà il 6 maggio il tanto atteso libro "Milano in un giro di do", scritto da Max Caramani e Daniele Rossignoli (Edizioni Clandestine - Gruppo Santelli), una lettura che trasporta i lettori nei quart ... 🔗9colonne.it

SPECIALE LIBRI / “MILANO IN UN GIRO DI DO” DI MAX CARAMANI E DANIELE ROSSIGNOLI (1) - Roma, 21 apr - Uscirà il 6 maggio il tanto atteso libro "Milano in un giro di do", scritto da Max Caramani e Daniele Rossignoli (Edizioni Clandestine - Gruppo Santelli), una lettura che trasporta i le ... 🔗9colonne.it