Milan Theo Hernandez ai saluti | scambio con il Real Madrid

Milan arriva la svolta per il futuro di Theo Hernandez. Può seriamente salutare ed in tal senso la chiave per sbloccare la cessione può essere lo scambio con il Real Madrid.Sono giorni strani in casa rossonera. C’è da fare i conti con una enorme delusione per come è andata una stagione da cui ci si aspettava di più. Almeno di poter lottare più a lungo per la UEFA Champions League. In tal senso, sono tanti i punti di domanda che ci sono all’orizzonte, a partire dal futuro di alcune pedine chiave nel Milan degli ultimi anni. Su tutti, ovviamente, Mike Maignan e Theo Hernandez. Per entrambi, infatti, il discorso relativo al rinnovo sembra fermo ormai da tanto, troppo tempo.Milan, scambio con il Real Madrid per Theo Hernandez (Calciomercato.it) – foto da AnsaSoprattutto il terzino in questa stagione è stato al centro di tante polemiche per alcuni comportamenti non in linea con il comportamento ideale che dovrebbe avere un professionista. 🔗 Calciomercato.it - Milan, Theo Hernandez ai saluti: scambio con il Real Madrid In casaarriva la svolta per il futuro di. Può seriamente salutare ed in tal senso la chiave per sbloccare la cessione può essere locon il.Sono giorni strani in casa rossonera. C’è da fare i conti con una enorme delusione per come è andata una stagione da cui ci si aspettava di più. Almeno di poter lottare più a lungo per la UEFA Champions League. In tal senso, sono tanti i punti di domanda che ci sono all’orizzonte, a partire dal futuro di alcune pedine chiave neldegli ultimi anni. Su tutti, ovviamente, Mike Maignan e. Per entrambi, infatti, il discorso relativo al rinnovo sembra fermo ormai da tanto, troppo tempo.con ilper(Calciomercato.it) – foto da AnsaSoprattutto il terzino in questa stagione è stato al centro di tante polemiche per alcuni comportamenti non in linea con il comportamento ideale che dovrebbe avere un professionista. 🔗 Calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Theo Hernandez ai saluti: finanzia il colpo dalla Premier - Il Milan si prepara a dire addio a Theo Hernandez e la decisione sembra essere stata presa in tal senso. La cessione del francese può finanziare il colpo a sorpresa dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie. Tra le grandi delusioni di questa stagione per i rossoneri non si può non annoverare Theo Hernandez. Nei momenti di difficoltà, infatti, esattamente come Rafa Leao, non si è mai realmente trascinato la squadra sulle spalle come ci si aspetterebbe da un calciatore che ha le sue qualità. 🔗calciomercato.it

Milan, rottura con Theo Hernandez: Juve anticipata per il sostituto - Ultimo aggiornamento 11 Febbraio 2025 23:12 di Alessandro Basta La rottura di Theo Hernandez con il Milan è sempre più vicina: i rossoneri anticipano la Juve per comprare il sostituto Il Milan è arrivato a un punto di svolta durante il calciomercato di gennaio e ha cambiato diversi interpreti essenziali per la seconda parte di stagione. Allo stesso tempo, però, c’è anche chi potrebbe partire e si tratta di Theo Hernandez. 🔗rompipallone.it

Milan: due traguardi importanti per Theo Hernandez e Maignan - Quella di ieri è stata una partita molto speciale per due protagonisti del Milan: Theo Hernandez e Mike Maignan raggiungono un nuovo traguardo 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, Theo Hernandez ai saluti: scambio con il Real Madrid; Milan, Theo Hernandez ai saluti: finanzia il colpo dalla Premier; Maignan, Theo Hernández e gli altri: chi può lasciare il Milan a giugno; Milan, Calabria evita la punizione ma rischia l’addio a giugno: e il rinnovo di Theo Hernandez ora è in bilico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milan, il futuro di Theo Hernandez in bilico: offerta di rinnovo al ribasso - Futuro tutto da decidere per Theo Hernandez. Il difensore francese, arrivato in rossonero nel 2019, ha il contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2026, ma. 🔗msn.com

Milan, svolta per Theo Hernandez: sorpresa con il nuovo allenatore - Il futuro di Theo Hernandez al Milan è ancora tutto da decidere: occhio alla sorpresa dopo la scelta del nuovo allenatore ... 🔗spaziomilan.it

La decisione del Milan sul rinnovo di Theo Hernandez, adesso si complica tutto - Rinnovo Theo Hernandez, la decisione dei rossoneri rischia di complicare ulteriormente la situazione: i dettagli ... 🔗milanlive.it