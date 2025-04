Milan rinnovi in primo piano | sprint per Pulisic e Theo…

Milan, ecco il focus sui rinnovi: concentrazione su Theo e PulisicIn casa Milan, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano i rinnovi contrattuali di alcuni top player. Mentre quello di Christian Pulisic è ormai cosa fatta, resta in forte dubbio il futuro di Theo Hernandez, il cui contratto — come quello di Mike Maignan — è in scadenza nel 2026.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe ripreso i contatti con l’entourage di Theo Hernandez, dopo settimane di pausa. Il club avrebbe presentato una proposta di prolungamento, ma inferiore ai 4,5 milioni di euro che il terzino attualmente percepisce. Una mossa finalizzata a evitare il rischio di perderlo a parametro zero e per guadagnare potere contrattuale in vista del mercato estivo. Tuttavia, senza un rinnovo a breve termine, la cessione in estate diventa uno scenario sempre più concreto. 🔗 Dailymilan.it - Milan, rinnovi in primo piano: sprint per Pulisic, e Theo… , ecco il focus sui: concentrazione su Theo eIn casa, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano icontrattuali di alcuni top player. Mentre quello di Christianè ormai cosa fatta, resta in forte dubbio il futuro di Theo Hernandez, il cui contratto — come quello di Mike Maignan — è in scadenza nel 2026.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe ripreso i contatti con l’entourage di Theo Hernandez, dopo settimane di pausa. Il club avrebbe presentato una proposta di prolungamento, ma inferiore ai 4,5 milioni di euro che il terzino attualmente percepisce. Una mossa finalizzata a evitare il rischio di perderlo a parametro zero e per guadagnare potere contrattuale in vista del mercato estivo. Tuttavia, senza un rinnovo a breve termine, la cessione in estate diventa uno scenario sempre più concreto. 🔗 Dailymilan.it

