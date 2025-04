Milan Pellegatti | Paratici prima scelta di Cardinale Ecco la situazione

Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del Milan e dell'incontro tra Cardinale e Paratici. Le novità sul direttore sportivo del Diavolo 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Paratici prima scelta di Cardinale. Ecco la situazione” Carlo, tifoso rossonero, ha parlato dele dell'incontro tra. Le novità sul direttore sportivo del Diavolo 🔗 Pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Furlani e l’annuncio su Paratici: è successo poco prima del derby - Manca sempre meno al derby di Coppa Italia, un appuntamento che tiene tutti col fiato sospeso. Questa volta le due squadre si affrontano per l’andata delle semifinali tra Milan e Inter, una sfida che promette scintille e che potrebbe indirizzare il cammino verso la finale di questa competizione tanto amata. L’ultima stracittadina è andata in scena per la finalissima di Supercoppa Italiana vinta in maniera clamorosa dai rossoneri: l’Inter era sopra 2-0 con le reti di Lautaro Martinez a fine primo tempo e di Taremi ad inizio secondo. 🔗rompipallone.it

Milan, Pellegatti: “Prendere Paratici vuol dire fare un passo indietro. De Zerbi …” - Carlo Pellegatti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile arrivo al Milan di Fabio Paratici e Roberto De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Pellegatti: «Inter in finale di Champions? Prima raggiungano il Milan. Io il 6 giugno vedrò Presage Nocturne» - di RedazionePellegatti: «Inter in finale di Champions? Prima raggiungano il Milan. Io il 6 giugno vedrò Presage Nocturne». Parla il giornalista Sandro Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, parla così a Pressing su SportMediaset dell’ipotesi che l’Inter possa vincere il triplete. Le sue parole: «Possibilità di Triplete per l’Inter? Scusami, volevo solo dire che intanto deve raggiungere il Milan, che ha vinto un trofeo. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Pellegatti rivela in anteprima chi sarà il nuovo ds e che compiti avrà; Pellegatti: L'arrivo di Paratici indica una nuova strategia e se dovesse arrivare anche questo...; Pellegatti sul nuovo direttore sportivo: Non arriverà prima di fine aprile; Pellegatti: “Ds? Casting iniziati ora. Fabregas potrebbe interessare al Milan, ma…”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, Pellegatti: “Paratici era l’ideale”. Poi parla della ‘coppia’ Ambrosini e Allegri - Con queste parole il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del convegno sul calcio giovanile organizzato prima ... di Fabio Paratici come direttore sportivo del Milan: “Ho letto ... 🔗informazione.it

Milan, Pellagatti parla della situazione Ds: “Peccato per Paratici, perso tempo” - Carlo Pellegatti ha parlato del mancato arrivo al Milan di Fabio Paratici e della relativa questione legata alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Il noto tifoso rossonero, su YouTube si è detto ... 🔗radiorossonera.it

Pellegatti: “Credo che il nuovo ds del Milan non arriverà prima d’aprile” - "Direttore sportivo? Hanno iniziato ora il casting, io credo la decisione non arriverà prima di fine aprile. Paratici l'altro ieri ha parlato a lungo col Milan, ma ha la pressione del Tottenham che ... 🔗ilmilanista.it