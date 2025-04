Milan l’enigma Jimenez | Il Real Madrid minaccia con la clausola di recompra

Calciomercato Milan, raddoppiato il valore di Alex Jimenez ma attenzione al Real Madrid: i dettagli - Calciomercato Milan, il terzino spagnolo ha raddoppiato il suo valore: attenzione al Real Madrid che può riprenderselo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il terzino rossonero Alex Jimenez, acquistato dal Real Madrid la scorsa estate è diventato un giocatore indispensabile nella rosa di Conceicao. Il terzino spagnolo ha più che raddoppiato la […] 🔗calcionews24.com

Milan, Furlani vuole blindare Alex Jimenez: dialoghi con il Real Madrid - In una stagione che non ha rispettato le aspettative, il Milan ha bisogno di ripartire dalle certezze. E una di queste risponde al nome di Alex... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si siede al tavolo col Real Madrid per Alex Jimenez. La trattativa - Zlatan Ibrahimovic nel calciomercato estivo proverà a trattenere Alex Jimenez al Milan, ma c’è da convincere il Real Madrid. Il punto… Il Milan lavora a Milanello per farsi trovare pronto alla sfida in casa del Bologna, i rossoneri se la vedranno con una serie pretendente al quarto posto con Juventus, Lazio e Fiorentina. Un gruppo compatto in classifica che si darà battaglia fino a maggio, Sergio Conceiçao deve guidare la squadra fino al raggiungimento dell’obiettivo. 🔗dailymilan.it

Alex Jimenez: il Milan passa al riscatto, ma il Real mantiene la Recompra: le cifre; UFFICIALE – Milan, acquistato Jimenez a titolo definitivo dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, intrigo Alex Jimenez! Contatto col Real - Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono risolvere il tema legato al futuro di Alex Jimenez con il Real Madrid: dialoghi in corso Come riportato dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani ha tutta l’i ... 🔗milannews24.com

Milan, allarme Real Madrid: l’annuncio preoccupa i tifosi - Il Real Madrid potrebbe pescare un innesto dal Milan e non dovrebbe neppure spendere tanto: i tifosi rossoneri sono in allarme. 🔗milanlive.it

Jimenez, il Milan accelera: trattativa in corso per blindare il talento spagnolo - Il Milan vuole trattenere Álex Jiménez e avvia una trattativa con il Real Madrid per modificare le clausole di recompra.? ... 🔗milanosportiva.com