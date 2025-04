Milan il ritorno al gol di Giménez | una rete per prendersi Roma

Giménez è tornato in gol dopo oltre due mesi di astinenza in Venezia-Milan 0-2: si rilancia per la finale di Coppa Italia 🔗 Pianetamilan.it - Milan, il ritorno al gol di Giménez: una rete per prendersi Roma Santiagoè tornato in gol dopo oltre due mesi di astinenza in Venezia-0-2: si rilancia per la finale di Coppa Italia 🔗 Pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Verona 1-0: Gimenez decide con un gol nella ripresa - Il Milan ha battuto il Verona 1-0 in un anticipo della 25/a giornata di serie A. La seconda vittoria di fila in campionato per i rossoneri è stata firmata da Santi Gimenez, su assist di Leao, ma la rete è arrivata solo al 30' della ripresa. La difesa dei veneti era riuscita a imbrigliare infatti i tanti attaccanti messi in campo da Conceicao, facendo correre pochi rischi reali a Montipò. Con i tre punti, il Milan sale a quota 41, a -5 dalla zona Champions ma con una gara da recuperare. 🔗quotidiano.net

Milan, la svolta con i gol di Giménez? Ci sono tre illustri predecessori - Santiago Giménez, attaccante del Milan, è arrivato nel calciomercato invernale e si è presentato subito al pubblico con un assist e un gol 🔗pianetamilan.it

Lecce-Milan diretta: annullato un gol a Gimenez, poi Krstovic fa 1-0. Esplode il Via del Mare - Diavolo d'un passato. Il Lecce a caccia di rivincite contro il Milan: è l'occasione per Giampaolo di affrontare il proprio passato, forse l'avventura più scottante del... 🔗quotidianodipuglia.it