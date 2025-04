Milan Furlani ed Ibra hanno deciso | svelato il futuro di Theo Hernandez

Milan, la decisione di Furlani ed Ibrahimovic: svelato il futuro di Theo Hernandez, ecco cosa accadrà al difensore rossoneroMilan, Furlani ed Ibra hanno deciso: svelato il futuro di Theo Hernandez (Ansa Foto) – SerieAnewsTheo Hernandez è senza dubbio uno dei migliori terzini sinistri d'Europa. La sua velocità, potenza e capacità di spinta offensiva lo hanno reso un punto di riferimento per il Milan sin dal suo arrivo nel 2019. Tuttavia, la stagione in corso non è stata delle più brillanti per il francese.Le sue prestazioni sono state altalenanti, con alcune partite sottotono che hanno sollevato interrogativi sul suo futuro in rossonero. La svolta è arrivata con l'arrivo di Sergio Conceição sulla panchina del Milan. Il nuovo tecnico ha deciso di spostare Theo Hernandez in un ruolo più avanzato, schierandolo come ala sinistra nel suo 3-4-2-1.

Ds, allenatore ed Ibra: Furlani scende in campo, ora un Milan più italiano | CM.IT - Le ultime sul futuro del club rossonero: il Diavolo è pronto a cambiare volto in vista della prossima stagione. Le scelte dell’Ad La vittoria contro il Lecce non ha certo cambiato i piani in Casa Milan. La squadra e Sergio Conceicao sono chiamati a pensare al campo, ma la dirigenza è già a lavoro per programmare il futuro. Ds, allenatore ed Ibra: Furlani scende in campo, ora un Milan più italiano | CM. 🔗calciomercato.it

Crollo Milan, il club ora è spaccato. Cardinale e Ibra contro Furlani - e Luca Mignani Non basta la sconfitta di Bologna, piove sul bagnato e la società si spacca: bufera Milan. Da una parte il numero uno di RedBird e proprietario Gerry Cardinale e il suo senior advisor Zlatan Ibrahimovic, dall’altra l’ad Giorgio Furlani appoggiato da Elliott (con cui RedBird ha raggiunto un nuovo accordo il dicembre scorso sul vendor loan legato all’acquisto del club, allungando i tempi per la restituzione della somma complessiva al 2028). 🔗sport.quotidiano.net

Furlani sceglie il Ds: la posizione di Ibra e Moncada, così nasce il nuovo Milan - In via Aldo Rossi è tempo di cambiamenti, con l’Amministratore Delegato a lavoro per il nuovo Direttore sportivo Contro il Como è arrivata la seconda vittoria consecutiva per il Milan di Sergio Conceicao. Una vittoria, che permetterà al tecnico portoghese di lavorare con maggiore serenità durante la pausa per le nazionali, ma le voci relative al futuro della panchina rossonera continueranno a caratterizzare i prossimi giorni. 🔗calciomercato.it

“Furlani un pesce fuor d’acqua e Ibra…”: Milan, critiche pesanti! - Tante critiche pesanti in arrivo nei confronti del Milan, ed in particolare verso la dirigenza rossonera e le scelte attuate. 🔗spaziomilan.it

Milan, nuovo affondo contro Ibra: “È egocentrico” - Milan, nuovo affondo contro Ibra: “È egocentrico”. Le parole del giornalista non colpiscono solo lo svedese, piovono critiche. In Casa Milan sono giorni di profonda riflessione, con lo sguardo già riv ... 🔗msn.com

Furlani ha scelto il nuovo DS del Milan, ma Ibra è pronto a ribaltare tutto: in settimana l’incontro che può stravolgere il futuro - Furlani ha scelto il DS del Milan, ma Ibra è pronto a ribaltare tutto ... Concludendo trattative rapide ed efficaci, ha stabilito ottimi legami sia in Italia che all'estero, creando asset ... 🔗msn.com