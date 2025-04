Milan flirt di mercato con l’Atletico Madrid | intrighi tra attaccanti

Milan, scambi di mercato con i Colchoneros. Le ultime notizie da Madrid.Il Milan si prepara a un mercato estivo da protagonista, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e ripartire dopo una stagione deludente. Le trattative ufficiali non sono ancora iniziate, ma i rossoneri stanno già lavorando per rimediare agli errori commessi e tornare competitivi ai massimi livelli. Le prossime settimane saranno decisive per impostare le strategie, e uno dei reparti su cui si concentreranno maggiori sforzi sarà sicuramente l'attacco.Il rossoneri hanno già individuato in Santiago Gimenez un potenziale punto fermo per il futuro, ma la dirigenza è consapevole che serva almeno un altro attaccante di peso per completare il reparto. Proprio in questo contesto si inserisce una possibile occasione che arriva dalla Premier League e dall'intreccio con l'Atletico Madrid.

