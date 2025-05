Milan flirt di mercato con l’Atletico Madrid | intrighi tra attaccanti

Milan, scambi di mercato con i Colchoneros. Le ultime notizie da Madrid.Il Milan si prepara a un mercato estivo da protagonista, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e ripartire dopo una stagione deludente. Le trattative ufficiali non sono ancora iniziate, ma i rossoneri stanno già lavorando per rimediare agli errori commessi e tornare competitivi ai massimi livelli. Le prossime settimane saranno decisive per impostare le strategie, e uno dei reparti su cui si concentreranno maggiori sforzi sarà sicuramente l'attacco.Il rossoneri hanno già individuato in Santiago Gimenez un potenziale punto fermo per il futuro, ma la dirigenza è consapevole che serva almeno un altro attaccante di peso per completare il reparto. Proprio in questo contesto si inserisce una possibile occasione che arriva dalla Premier League e dall'intreccio con l'Atletico Madrid.

Mercato Milan, Leao ai saluti: finanzia il colpo dall’Atletico - Mercato Milan, arriva la svolta in vista della sessione estiva ed in tal senso un ruolo centrale lo giocherà ancora una volta Rafael Leao. Sarà la cessione del portoghese a finanziare il colpo che può arrivare dall’Atletico Madrid. Andiamo a vedere le ultime. All’orizzonte per i rossoneri c’è una estate che può diventare davvero molto calda e decisiva per il futuro di questo club. I disastri di questa annata devono essere presto dimenticati e consegnati agli archivi, dal momento che è stata una stagione da cancellare nella sua interezza. 🔗calciomercato.it

