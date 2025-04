Milan Emerson rientra in gruppo | cosa filtra sul futuro dell'ex Tottenham

Emerson Royal ha iniziato a lavorare sul campo e la prossima settimana dovrebbe rientrare interamente a lavorare. 🔗 La luce in fondo al tunnel.Royal ha iniziato a lavorare sul campo e la prossima settimana dovrebbere interamente a lavorare. 🔗 Calciomercato.com

Milan Inter, buone notizie per Conceição: Thiaw rientra in gruppo e sarà disponibile per il derby contro i nerazzurri - di RedazioneMilan Inter, Conceição può sorridere: Thiaw sarà disponibile per il match di Coppa Italia contro i nerazzurri In vista del prossimo derby tra Milan e Inter, arrivano buone notizie per il tecnico Sérgio Conceição: Malick Thiaw è tornato a allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la partita contro i nerazzurri. Questa notizia è particolarmente positiva considerando le difficoltà difensive che ha affrontato il Milan nelle recenti uscite. 🔗internews24.com

Milan, buone notizie da Emerson Royal: ecco quando tornerà in gruppo - Emerson Royal, assente da Milan-Girona dello scorso 22 gennaio, è prossimo al rientro in campo con il Diavolo. Le tempistiche 🔗pianetamilan.it

Milan-Como, Conceicao: “Un grande gruppo, nella ripresa abbiamo ritrovato noi stessi” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 🔗pianetamilan.it

Milan, Emerson Royal sta per tornare: fissata la data del rientro - L'ex Tottenham è fuori da gennaio per una lesione al polpaccio, ma è sulla via del rientro: ecco quando tornerà a lavorare con i compagni ... 🔗msn.com

Milan, solo lombalgia per Jovic. Emerson Royal vicino al rientro in gruppo - Arrivano buone notizie da Peppe Di Stefano per i tifosi del Milan riguardo le condizioni fisiche di Jovic. L'attaccante serbo, che ha saltato il match di Venezia per un problema accusato nel riscaldam ... 🔗sport.sky.it