Milan ecco la foto dell’ultima apparizione pubblica di Origi

Origi, attaccante sotto contratto con il Milan fino al prossimo 30 giugno 2026, è scomparso dai radar. Il mese scorso, però .

Compleanno Inzaghi, arrivano gli auguri dell’Inter: ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO - di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni e – tramite un comunicato sui propri portali ufficiali – il club meneghino ha reso omaggio così al mister. Ecco il messaggio per l’ex Lazio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) COMPLEANNO INZAGHI – «Buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. 🔗internews24.com

Calciomercato Milan, a giugno un giocatore lascerà i rossoneri: ecco le opzioni più probabili per uno degli flop dell’anno - Calciomercato Milan, Emerson Royal potrebbe lasciare i rossoneri a giugno dopo il mancato addio nel mercato di gennaio Dopo il mancato addio nell’ultima sessione di mercato questo inverno, Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan a giugno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate i rossoneri dovranno risolvere la questione legata al futuro dell’esterno brasiliano […] 🔗calcionews24.com

Pirelli Player of the Month, ecco chi sono i quattro candidati dell’Inter per il mese di febbraio – FOTO - di RedazionePirelli Player of the Month, ecco chi sono i quattro candidati per il mese di febbraio. Al via le votazioni È tempo di votare per il Pirelli Player of the Month del mese di febbraio, l’Inter tramite un post sul suo profilo X apre ufficialmente le votazioni. I candidati sono quattro e sono loro: Barella, De Vrij, Dumfries e Lautaro. #InterFans, è arrivato il momento di scegliere il @Pirelli #POTM di febbraio ??Siete pronti a votare? ???#ForzaInter pic. 🔗internews24.com

Milan in lutto, è una tragedia: piangono i tifosi rossoneri - Milan in lutto per la scomparsa dello storico presidente. Ecco il ricordo da parte della società rossonera che ha dedicato un messaggio di cordoglio alla famiglia dell’ex dirigente che ha ricoperto an ... 🔗milanlive.it

Milan: individuato il sostituto di Maignan, annuncio dell’agente - Ecco i dettagli. Aggiornamenti sul nuovo portiere del Milan, ecco chi prendono (la presse foto) – calcionow C’è un tira e molla fra Maignan ed il Milan. Ecco perché la pratica del rinnovo non è stata ... 🔗calcionow.it

Il Torino dice sì allo scambio: il Milan è pronto a sacrificarlo - Milan e Torino in contatto per stipulare un accordo inerente il trasferimento di due calciatori: le ultime notizie di calciomercato. 🔗milanlive.it