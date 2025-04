Milan ci siamo per il rinnovo di Pulisic | durata del contratto e stipendio

Pulisic e il Milan viaggiano spediti verso il rinnovo di contratto: lo statunitense autore della sua miglior stagione di sempre

Milan, altro che scontento: Pulisic vicino al rinnovo. Ecco cifre e dettagli - Christian Pulisic sembra essere davvero ad un passo dal rinnovo con il Milan: ecco le ultime indiscrezioni su cifre e dettagli dell'accordo 🔗pianetamilan.it

Pulisic Milan, passi avanti per il rinnovo, le cifre per blindare l’americano: le ultime - Pulisic Milan, importanti passi in avanti per il rinnovo del calciatore a stelle e strisce con i rossoneri: le cifre e quando si può chiudere Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta continuando la propria campagna legata ai rinnovi di contratto dei big della rosa rossonera. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo anche con Christian Pulisic. […] 🔗calcionews24.com

Milan, Pulisic tra i pochi imprescindibili: un dato impressionante. Il rinnovo… - Milan, Pulisic è il giocatore più decisivo della stagione. Gazzetta.it riporta un dato clamoroso e fa il punto sul rinnovo. Le ultime 🔗pianetamilan.it

Milan, si riparte da Pulisic e Leao, garanzia di qualità. Per Jovic rinnovo biennale; LIVE MN - Venezia-Milan (0-0): partiti! forfait all'ultimo di Jovic, gioca Abraham; Pulisic sarà il prossimo a rinnovare con il Milan: le cifre del nuovo contratto; Milan, tutto pronto per il rinnovo di Pulisic: il club ripartirà da lui, Reijnders e Gimenez. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan: offerta al ribasso per Theo Hernandez e rinnovo da bomber per Pulisic - CALCIOMERCATO - In casa Milan tiene banco il tema rinnovi: a Theo Hernandez è stato offerto un prolungamento al ribasso rispetto ai 4,5 milioni attuali (scadenz ... 🔗eurosport.it

Pulisic, nuovo record impressionante: il Milan ha già fatto una scelta - Christian Pulisic tra i migliori del Milan nella stagione 2024/2025, i numeri sono eloquenti e il suo prezzo di mercato aumenta. 🔗milanlive.it

News Milan, finalmente arriva il rinnovo: il top player rossonero ha detto sì - C'è un rinnovo all'orizzonte per il Milan. Il big rossonero ha accettato la proposta della società: manca solo la firma sul contratto. 🔗spaziomilan.it