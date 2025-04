Milan casting per il ds | Furlani aspetta D'Amico ma si riapre la pista Paratici

Furlani che di Geoffrey Moncada, sono un manifesto della volontà del Milan di inserire.

DS e allenatore Milan, il casting di Furlani: “I nomi lasciano perplessi perché …” - Giorgio Furlani, CEO del Milan, si prenderà la settimana entrante per i colloqui con i candidati al ruolo di DS dei rossoneri. Sembra che ... 🔗pianetamilan.it

Milan, Furlani al comando: il casting per il nuovo ds e il futuro allenatore - In casa Milan, l'attenzione è tutta rivolta agli equilibri interni che stanno plasmando il futuro del club: ecco le ultime da Sportmediaset 🔗pianetamilan.it

Nessuna scelta in tempi brevi, sarà un lungo casting per il ds: Furlani attende, il Milan non vuole sbagliare - Vittoria. Un obiettivo conclamato, ripetuto a più riprese, sottolineato in ogni forma e intervista. Se il presente rossonero non risponde esattamente... 🔗calciomercato.com

Milan, casting per il ds: Furlani aspetta D'Amico, ma si riapre la pista Paratici - L'esposizione mediatica sul tema, sia da parte di Giorgio Furlani che di Geoffrey Moncada, sono un manifesto della volontà del Milan di inserire la figura ... CONTATTO PARATICI - Il casting per il ... 🔗calciomercato.com

Nuovo ds, Furlani spinge il piede sull’acceleratore: fumata bianca in arrivo? - Ore decisive per l'ingresso in società di una figura cruciale come il direttore sportivo. Sprint dell'ad Giorgio Furlani nel casting per il nuovo ds. Fumata bianca in arrivo? 🔗spaziomilan.it

Nuovo DS Milan, Furlani può sorprendere: indiscrezione che spiazza, scenario completamente inatteso - Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, può sorprendere: senza il profilo giusto l’attuale struttura potrebbe rimanere invariata Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo clamoros ... 🔗milannews24.com