Milan Cambiaso – De Cuyper – Theo | l’intreccio con la Juventus

Milan, l'intreccio di mercato con la Juventus che prende Cambiaso, De Cuyper, Theo e la Premier. Con la Juventus che ha ritrovato il controllo del proprio destino nella corsa alla Champions League, al Milan non resta che osservare da lontano e pianificare con attenzione le prossime mosse sul mercato. I bianconeri, battendo il Monza e approfittando del pareggio del Bologna, si avvicinano al traguardo minimo stagionale, un obiettivo che garantirebbe importanti introiti economici e la possibilità di trattenere gran parte dei propri big. Ma a Milano l'attenzione è già proiettata su ciò che accade in casa Juve, soprattutto per quanto riguarda Andrea Cambiaso. Il terzino della Nazionale Italiana, dopo un rapporto complicato con il club torinese, potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo.

Juventus, sfida al Milan per De Cuyper: è l'ultima idea se parte Cambiaso - I riflettori della Serie A si accendono su Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 del Bruges e ultima idea della Juventus per il mercato... 🔗calciomercato.com

Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro - Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero... 🔗calciomercato.com

