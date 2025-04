Milan Cambiaso – De Cuyper – Theo | l’intreccio con la Juventus

Milan, l'intreccio di mercato con la Juventus che prende Cambiaso, De Cuyper, Theo e la Premier. Con la Juventus che ha ritrovato il controllo del proprio destino nella corsa alla Champions League, al Milan non resta che osservare da lontano e pianificare con attenzione le prossime mosse sul mercato.

Juventus, sfida al Milan per De Cuyper: è l'ultima idea se parte Cambiaso - I riflettori della Serie A si accendono su Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 del Bruges e ultima idea della Juventus per il mercato... 🔗calciomercato.com

Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro - Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero... 🔗calciomercato.com

