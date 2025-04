Milan buone notizie da Emerson Royal | ecco quando tornerà in gruppo

Emerson Royal, assente da Milan-Girona dello scorso 22 gennaio, è prossimo al rientro in campo con il Diavolo. Le tempistiche 🔗 Pianetamilan.it - Milan, buone notizie da Emerson Royal: ecco quando tornerà in gruppo , assente da-Girona dello scorso 22 gennaio, è prossimo al rientro in campo con il Diavolo. Le tempistiche 🔗 Pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Milan, buone notizie per Maignan: escluse complicanze, ecco quando potrà rientrare - Arrivano segnali positivi dall’infermeria rossonera. Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, Maignan non ha subito complicanze fisiche 🔗pianetamilan.it

Milan Inter, buone notizie per Conceição: Thiaw rientra in gruppo e sarà disponibile per il derby contro i nerazzurri - di RedazioneMilan Inter, Conceição può sorridere: Thiaw sarà disponibile per il match di Coppa Italia contro i nerazzurri In vista del prossimo derby tra Milan e Inter, arrivano buone notizie per il tecnico Sérgio Conceição: Malick Thiaw è tornato a allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la partita contro i nerazzurri. Questa notizia è particolarmente positiva considerando le difficoltà difensive che ha affrontato il Milan nelle recenti uscite. 🔗internews24.com

Infortunio Florenzi, buone notizie in casa Milan dopo gli ultimi esami. Ecco cosa è filtrato da Milanello - Infortunio Florenzi, novità importanti per quanto riguarda il terzino del Milan. Ecco cosa si è appreso a Milanello: le novità Secondo quanto riportato da Milannews24, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è allenato per la prima volta in gruppo a Milanello dopo il brutto infortunio al ginocchio patito la scorsa estate contro il Manchester City. L’ex Roma a […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Emerson Royal dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana; Situazione infortunati, buone notizie da Milanello: previsto per domani il suo rientro!; Sono due i giocatori del Milan indisponibili per la trasferta contro il Napoli; Emerson Royal out due mesi: salterà la sfida di Coppa Italia tra Milan e Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milan, solo lombalgia per Jovic. Emerson Royal vicino al rientro in gruppo - Arrivano buone notizie da Peppe Di Stefano per i tifosi del Milan riguardo le condizioni fisiche di Jovic. L'attaccante serbo, che ha saltato il match di Venezia per un problema accusato nel riscaldam ... 🔗sport.sky.it

Milan, novità da Milanello: Emerson vicino al rientro, novità su Jovic - Arrivano grandi novità dall’infermeria del Milan riguardanti il ritorno in campo di Emerson Royal e di Luka Jovic ... 🔗msn.com

Allenamento Milan, le ultime in casa rossonera: si rivede Emerson Royal, le novità sul rientro di Jovic - Allenamento Milan, ecco le ultimissime in casa rossonera: torna Emerson Royal, ecco le novità sul rientro di Jovic Nel mondo Milan è tornato l’entusiasmo dopo la vittoria per 0-3 contro l’Inter e il s ... 🔗calcionews24.com