Mike Tyson ha provato a combattere contro un gorilla | offerti soldi al guardiano dello zoo

Mike Tyson aveva una rabbia dentro che era pronta ad esplodere in ogni momento, anche fuori dal ring: l'incredibile racconto di una visita allo zoo, quando vide un gorilla che faceva il prepotente con gli altri e non ci vide più. 🔗 aveva una rabbia dentro che era pronta ad esplodere in ogni momento, anche fuori dal ring: l'incredibile racconto di una visita allo zoo, quando vide unche faceva il prepotente con gli altri e non ci vide più. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

“Mike Tyson ha curato il Parkinson con il veleno di rospo”: cosa c’è di vero nella strana teoria di Jake Paul. La risposta del pugile - La strana e pericolosa teoria di Jake Paul è stata enunciata nel podcast di Adin Ross: “Mike Tyson ha il Parkinson e si è curato con veleno di rospo“. Il 28enne ha sfidato Iron Mike, vincendo ai punti, nel discusso match d’esibizione andato in scena lo scorso 16 novembre in Texas. Come prevedibile, quest’affermazione ha sollevato una marea di reazioni di ogni genere. L’entourage dell’ex campione del mondo è stato di fatto costretto a intervenire per negare quanto sostenuto dallo youtuber. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dramma per Mike Tyson: ha tentato il suicidio | Lo hanno preso per i capelli - Dramma per Mike Tyson: ha tentato il suicidio | Lo hanno preso per i capelli"> La leggenda dei pesi massimi ha sfiorato il punto di non ritorno: ecco cosa è successo davvero. Mike Tyson non è solo un nome inciso nella storia della boxe, è un simbolo. Di potenza, rabbia, rinascita e distruzione. Conosciuto nel mondo come “Iron Mike”, “Kid Dynamite” o “The Baddest Man on the Planet”, è stato per anni la personificazione vivente dell’aggressività sul ring. 🔗napolipiu.com

Femminicidio Sara Campanella, un testimone ha provato a inseguire l’aggressore: “Le urlava ‘Basta, lasciami'” - L’ha seguita, l’ha approcciata, hanno litigato, e – mentre lei ha provato ad andare via – lui le ha sferrato due violenti colpi con un taglierino, uno alla spalla e uno, mortale, alla gola. A quel punto si è allontanato: prima con calma, senza correre. Poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. È andato via da Messina, è tornato nella sua Noto, dove, aiutato da complici, si è nascosto nel B&b della madre. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mike Tyson ha provato a combattere contro un gorilla: offerti soldi al guardiano dello zoo; Il ritorno di Mike Tyson è solo spettacolo e noia: a 58 anni perde ai punti contro Jake Paul; Mike Tyson vs. Jake Paul, boxe oppure solo business?; Tyson a 58 anni torna sul ring e viene sconfitto dal giovane YouTuber Jake Paul. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mike Tyson ha provato a combattere contro un gorilla: offerti soldi al guardiano dello zoo - Mike Tyson aveva una rabbia dentro che era pronta ad esplodere in ogni momento, anche fuori dal ring: l'incredibile racconto di una visita allo zoo, quando ... 🔗fanpage.it

Mike Tyson: “L’unica persona con cui combatto ora è il mio commercialista. Mi sto godendo la vita” - L'ex pugile ha sintetizzato in una battuta le prospettive future: dopo essere salito sul ring con Jake Paul e aver incassato 18 milioni di euro ha deciso ... 🔗fanpage.it

Mike Tyson provato dagli allenamenti massacranti: potrà davvero affrontare un pugile più giovane di 30 anni? - il tipo di dispositivo dell’utente o il contenuto con cui interagisce (o ha interagito) (ad esempio, per limitare il numero di volte in cui un annuncio viene presentato all’utente). 🔗msn.com