Mika | X Factor? Mi sono detto ‘ca**o perché ho accettato?’ Monologo della Ventura di 10 minuti Elio vestito da mago e Morgan con Dante in mano

Factor” tra i giudici spunta Mika, assieme a Simona Ventura, Elio di Elio e le Storie Tese e Morgan. Con un filo di ironia e con il sorriso tra i denti il cantautore ha ricordato quella esperienza in una intervista a Il Corriere della Sera: “Proprio il primo giorno. Simona Ventura mi ha fatto un Monologo di 10 minuti e io che non parlavo ancora italiano non ho capito neanche il 10%: dicevo sì e lei mi guardava e pensava fossi idiota. A destra c’era Elio, che non conoscevo, travestito da vecchio mago, con la barba fino al pavimento, che non diceva un cazzo. A sinistra Morgan, in piedi, che spiegava qualcosa con un libro di Dante in mano. E io mi sono detto: cazzo, perché ho accettato?”.Intanto si avvicina il 7 maggio, quando si svolgerà, nel Teatro 5 di Cinecittà, il Gran Galà della 70esima edizione dei Premi David di Donatello. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Mika: “X Factor? Mi sono detto ‘ca**o perché ho accettato?’. Monologo della Ventura di 10 minuti, Elio vestito da mago e Morgan con Dante in mano” Era il 2013 e a “X” tra i giudici spunta, assieme a Simonadie le Storie Tese e. Con un filo di ironia e con il sorriso tra i denti il cantautore ha ricordato quella esperienza in una intervista a Il CorriereSera: “Proprio il primo giorno. Simonami ha fatto undi 10e io che non parlavo ancora italiano non ho capito neanche il 10%: dicevo sì e lei mi guardava e pensava fossi idiota. A destra c’era, che non conoscevo, trada vecchio, con la barba fino al pavimento, che non diceva un cazzo. A sinistra, in piedi, che spiegava qualcosa con un libro diin. E io mi: cazzo,ho accettato?”.Intanto si avvicina il 7 maggio, quando si svolgerà, nel Teatro 5 di Cinecittà, il Gran Galà70esima edizione dei Premi David di Donatello. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaia Banfi: “Sono uscita a testa alta da X Factor. Oggi scrivo, produco e sono indipendente al 100%” - Gaia Banfi è una delle cantautrici, musiciste, produttrici più interessanti che abbiamo: il suo ultimo album è La Maccaia e mescola, pop, cantautorato ed elettronica. Qui l'intervista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I Coma_Cose sono sposati? Concerti, X-Factor e canzoni del duo musicale - I Coma_Cose si preparano a tornare a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta. Nell’edizione 2023 il duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, conosciuti rispettivamente con i nomi d’arte Fausto Lama e California, ha cantato L’addio. Stavolta, invece, si esibiranno all’Ariston con il brano Cuoricini. Sarà la terza volta al Festival per loro, ma la prima da quando si sono sposati. 🔗lettera43.it

Lucio Corsi è Danielle di X Factor? Chi è davvero e quali sono le sue canzoni più famose? - Lucio Corsi è un cantautore italiano contemporaneo molto interessante. Scopriamo tutto su di lui, sia della sua vita privata sia professionale! Leggi anche: Danielle Gasperini alla conquista di X Factor: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui Artista in continua evoluzione, Lucio Corsi è un cantautore capace di frasi apprezzare grazie alla sua originalità, spesso alla ricerca di sperimentare e rinnovarsi. 🔗donnapop.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mika: “X Factor? Mi sono detto ‘ca**o perché ho accettato?’; Mika: «Da piccolo mi hanno cacciato da scuola: non sapevo leggere né scrivere. X Factor? All'inizio tra Morgan, Elio e Ventura non capivo nulla»; Mika si infuria e abbandona XFactor; X Factor Bootcamp 2021: le squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mika: «Da piccolo mi hanno cacciato da scuola: non sapevo leggere né scrivere. X Factor? All'inizio tra Morgan, Elio e Ventura non capivo nulla» - Il cantante sarà il conduttore della serata di premiazione dei David di Donatello su Rai1 mercoledì 7 maggio. Poi quattro concerti a luglio ... 🔗corriere.it

Mika: “Fui cacciato da scuola, non sapevo leggere e scrivere. La musica mi ha salvato la vita” - Mika in un’intervista al Corriere rivela un aneddoto sul suo passato. Fu cacciato da scuola da piccolo e “per sette mesi non ho parlato, non sapevo leggere, non sapevo scrivere”. Dopo aver scoperto la ... 🔗fanpage.it

Mika canta un medley dei suoi successi a X Factor 2020 - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it