Mika non sapevo leggere né scrivere Testimonianze di persone famose e la necessità di una diagnosi precoce

sapevo leggere né scrivere", ha raccontato il cantante Mika in una intervista al Corriere. L'esperienza, vissuta nel Regno Unito durante l'infanzia, è emblematica delle difficoltà incontrate da molti studenti con disturbi dell'apprendimento. Il percorso di Mika ha poi rivelato una diagnosi di dislessia, evidenziando quanto la mancanza di strumenti e comprensione da parte del sistema scolastico possa incidere sullo sviluppo personale e scolastico.

Mika: “Fui cacciato da scuola, non sapevo leggere e scrivere. La musica mi ha salvato la vita” - Mika in un'intervista al Corriere rivela un aneddoto sul suo passato. Fu cacciato da scuola da piccolo e "per sette mesi non ho parlato, non sapevo leggere, non sapevo scrivere". Dopo aver scoperto la musica, tornò e la sua vita cambiò. "La musica mi ha salvato la vita", le parole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mika: «Da piccolo mi hanno cacciato da scuola: non sapevo leggere né scrivere. X Factor? All'inizio tra Morgan, Elio e Ventura non capivo nulla» - Il cantante sarà il conduttore della serata di premiazione dei David di Donatello su Rai1 mercoledì 7 maggio. Poi quattro concerti a luglio ... 🔗corriere.it