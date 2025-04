Mika | “Fui cacciato da scuola non sapevo leggere e scrivere La musica mi ha salvato la vita”

Mika in un'intervista al Corriere rivela un aneddoto sul suo passato. Fu cacciato da scuola da piccolo e "per sette mesi non ho parlato, non sapevo leggere, non sapevo scrivere". Dopo aver scoperto la musica, tornò e la sua vita cambiò. "La musica mi ha salvato la vita", le parole. 🔗 in un'intervista al Corriere rivela un aneddoto sul suo passato. Fudada piccolo e "per sette mesi non ho parlato, non, non". Dopo aver scoperto la, tornò e la sua vita cambiò. "Lami hala vita", le parole. 🔗 Fanpage.it

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

A scuola di gusto con Otello Renzi e le pizze di Marca - Fano e Fermo, 9 aprile 2025 – Pizze di Marca a Fermo e a Carignano di Fano. Il progetto della Camera di commercio Marche, azienda speciale Linfa, si ferma alla pizzeria ‘Fermanella’ Fermo giovedì 10 aprile alle 20,30 per un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire l’abbinamento tra pizza, prodotti tipici e vini doc. (info e prenotazioni 0734 217061). "Si tratta di un progetto unico in Italia – spiega Otello Renzi, sommelier e conduttore della serata – che in questo caso valorizza tipicità come la fava e il pecorino, che saranno servite sulla focaccia con germoglio di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

