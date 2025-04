Migliore tatuatore a Roma | dallo stile ornamentale al tribale conosciamo Marco Manzo

dallo stile ornamentale al realistico
Specializzato in tatuaggi ornamentali, tribali e realistici, Marco Manzo ha contribuito a ridefinire l'immagine del tatuaggio maschile e femminile, introducendo una nuova sensibilità estetica che combina eleganza e ricerca stilistica.
Nel suo Tribal Tattoo Studio, operativo da oltre trent'anni a Roma Nord in Via Cassia, è possibile trovare tatuaggi realizzati in molteplici stili, dal figurativo 3D al dotwork, dal fineline al lettering in stile chicano, senza tralasciare l'old school e il watercolor.
Ogni progetto viene concepito come opera unica, elaborata con materiali certificati e pigmenti conformi alle normative europee, in un ambiente che adotta standard igienico-sanitari paragonabili a quelli ospedalieri.
Una carriera tra arte e formazione professionale
Marco Manzo è stato il primo docente dei corsi professionali italiani per tatuatori, istituiti per garantire l'esercizio sicuro e qualificato della professione.

