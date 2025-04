Migliaia di sedentari fumatori e obesi anche tra i giovani | la Romagna non brilla per corretti stili di vita

sedentari, 31 sono in sovrappeso, 11 obesi, 26 fumano e 22 sono consumatori a maggior rischio di alcol. Ma i trend indicano rischi sempre più precoci anche tra i giovanissimi. Sono questi alcuni dei dati più allarmanti che emergono dallo stato di salute. 🔗 Riminitoday.it - Migliaia di sedentari, fumatori e obesi (anche tra i giovani): la Romagna non brilla per corretti stili di vita In media su cento adulti romagnoli 15 sono, 31 sono in sovrappeso, 11, 26 fumano e 22 sono consumatori a maggior rischio di alcol. Ma i trend indicano rischi sempre più precocitra issimi. Sono questi alcuni dei dati più allarmanti che emergono dallo stato di salute. 🔗 Riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Migliaia di sedentari, fumatori e obesi (anche tra i più giovani): ecco lo stato di salute in Romagna - In media su cento adulti romagnoli 15 sono sedentari, 31 sono in sovrappeso, 11 obesi, 26 fumano e 22 sono consumatori a maggior rischio di alcol. Ma i trend indicano rischi sempre più precoci anche tra i giovanissimi. Sono questi alcuni dei dati più allarmanti che emergono dallo stato di salute... 🔗cesenatoday.it

Migliaia di sedentari, fumatori e obesi (anche tra i più giovani): ecco lo stato di salute in Romagna - In media su cento adulti romagnoli 15 sono sedentari, 31 sono in sovrappeso, 11 obesi, 26 fumano e 22 sono consumatori a maggior rischio di alcol. Ma i trend indicano rischi sempre più precoci anche tra i giovanissimi. Sono questi alcuni dei dati più allarmanti che emergono dallo stato di salute... 🔗ravennatoday.it

Corretti stile di vita, Romagna rimandata: migliaia di sedentari, fumatori e obesi, anche tra i più giovani - In media su cento adulti romagnoli 15 sono sedentari, 31 sono in sovrappeso, 11 obesi, 26 fumano e 22 sono consumatori a maggior rischio di alcol. Ma i trend indicano rischi sempre più precoci anche tra i giovanissimi. Sono questi alcuni dei dati più allarmanti che emergono dallo stato di salute... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Migliaia di sedentari, fumatori e obesi (anche tra i più giovani): ecco lo stato di salute in Romagna; Lo stato di salute nel territorio romagnolo secondo i dati di Ausl Romagna; Cronaca; Migliaia di sedentari fumatori e obesi anche tra i più giovani | ecco lo stato di salute in Romagna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sardegna, abitanti meno sedentari, più attenti al peso ma aumentano i fumatori - (Adnkronos) – Come si comportano i sardi rispetto ai principali fattori di rischio per la salute: fumo, consumo di alcol, obesità e vita sedentaria ... così come i fumatori (18,7% della ... 🔗msn.com