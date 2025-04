Michelle Hunziker paparazzata insieme a Stefano Rosso | nuova love-story?

Michelle Hunziker potrebbe aver ritrovato l’amore. La conduttrice, attesa alla finale dell’Eurovision, è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia dell’imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel. Con loro anche la figlia di lui, Rania, nata dalla lunga relazione con Francesca Chillemi. nuova COPPIA? – A diffondere le immagini è Diva e .L'articolo Michelle Hunziker, paparazzata insieme a Stefano Rosso: nuova love-story? 🔗 potrebbe aver ritrovato l’amore. La conduttrice, attesa alla finale dell’Eurovision, è stataper le vie di Milano in compagnia dell’imprenditore, figlio del fondatore di Diesel. Con loro anche la figlia di lui, Rania, nata dalla lunga relazione con Francesca Chillemi.COPPIA? – A diffondere le immagini è Diva e .L'articolo? 🔗 Dailynews24.it

Approfondimenti da altre fonti

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alle Maldive: la giornata comincia con l’allenamento vista mare - Come cominciano le giornate di Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive? Con l'attività fisica "vista mare", a prova del fatto che non riescono a rinunciare allo sport neppure in vacanza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Ilary Blasi e Michelle Hunziker in vacanza insieme alle Maldive - Relax, allenamenti e famiglia: insieme a Ilary Blasi nel resort di lusso anche il compagno e le figlie 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Michelle Hunziker contesa da due pretendenti; Michelle Hunziker avvistata insieme a Alvise Rigo: chi è e cosa fa; Michelle Hunziker, c’è un nuovo amore (bellissimo). Impazza il gossip con l’ex Ballando con le stelle; Michelle Hunziker, dopo Alvise Rigo spunta “la cena intima” con Nino Tronchetti Provera. 🔗Cosa riportano altre fonti

Michelle Hunziker, paparazzata insieme a Stefano Rosso: nuova love-story? - Michelle Hunziker potrebbe aver ritrovato l’amore. La conduttrice, attesa alla finale dell’Eurovision, è stata paparazzata per le vie di Milano in ... 🔗dailynews24.it

Michelle Hunziker, chi è la nuova fiamma Stefano Rosso. L'addio a Francesca Chillemi e perché è ricchissimo - La conduttrice svizzera è stata paparazzata a Milano in compagnia del figlio del fondatore di Diesel. Lui è uscito da una lunga relazione con un'ex Miss Italia. 🔗libero.it

Michelle Hunziker è la (ex?) single più corteggiata della tv, e le foto con Stefano Rosso ne sono una prova - L’identikit del suo uomo ideale è dettagliata, precisa e scritta nero su bianco, tradotto chi ha orecchie per intendere intenda. “Mi piace un uomo galante, sereno con se stesso, soddisfatto della sua ... 🔗elle.com