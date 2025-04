Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d' ufficio

Il procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino, è indagato dalla procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Al magistrato è contestato di aver comunicato informazioni riservate su indagini relative alle cosche calabresi e alla penetrazione dei clan nelle attività economiche del Nord Italia a Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, la società incaricata della progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della stessa azienda per le questioni di sicurezza. 🔗lettera43.it

Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio: di cosa è accusato il procuratore aggiunto della Direzione antimafia - È indagato a Caltanissetta per «rivelazione di segreto d’ufficio» Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia (Dna) con delega anche sulle indagini su possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione del Ponte sullo Stretto e già capo della procura di Roma. Stando a quanto riporta Ansa, avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora presidente di Eurolink, il Generale Contractor per la progettazione e la costruzione ... 🔗open.online

