Mia figlia mi stava aiutando con il bucato quando ha morso una capsula della lavatrice Ha perso la vista mi sento in colpa | lo sfogo di Jodi de Groot

stava facendo il bucato con sua figlia di quattro anni. Una routine qualunque, trasformata in gioco per condividere un momento e tenerla accanto a sé. Jodi de Groot, 34 anni, vive a Perth, in Australia. Una mattina, mentre caricava la lavatrice, la bambina ha preso in mano una capsula di detersivo. L’ha stretta, l’ha morsa. Il liquido contenuto all’interno è esploso sul suo viso. In pochi istanti, la piccola ha iniziato a urlare: non vedeva più nulla.“Ho cercato di lavarle via il prodotto dagli occhi e ho subito letto le indicazioni dietro la confezione che invitavano a portare subito chi fosse entrato in contatto con il liquido in ospedale”, ha raccontato la madre al Mirror. I medici hanno provato quattro lavaggi oculari. Nessuno ha funzionato. Hanno deciso per l’intervento chirurgico. Dopo 16 giorni in ospedale, la bambina è stata dimessa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia mi stava aiutando con il bucato quando ha morso una capsula della lavatrice. Ha perso la vista, mi sento in colpa”: lo sfogo di Jodi de Groot facendo ilcon suadi quattro anni. Una routine qualunque, trasformata in gioco per condividere un momento e tenerla accanto a sé.de, 34 anni, vive a Perth, in Australia. Una mattina, mentre caricava la, la bambina ha preso in mano unadi detersivo. L’ha stretta, l’ha morsa. Il liquido contenuto all’interno è esploso sul suo viso. In pochi istanti, la piccola ha iniziato a urlare: non vedeva più nulla.“Ho cercato di lavarle via il prodotto dagli occhi e ho subito letto le indicazioni dietro la confezione che invitavano a portare subito chi fosse entrato in contatto con il liquido in ospedale”, ha raccontato la madre al Mirror. I medici hanno provato quattro lavaggi oculari. Nessuno ha funzionato. Hanno deciso per l’intervento chirurgico. Dopo 16 giorni in ospedale, la bambina è stata dimessa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

